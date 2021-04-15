Son dakika haberi... İslam'a yönelik alçak ifadelerde bulunan Hollandalı siyasetçi Geert Wilders bu sefer de dünyadaki Müslümanların tek yürek olduğu Ramazan ayını hedef aldı. Wilders bu kez de Twitter'da 'İslam'ı durdurun, ramazanı durdurun' temalı video paylaştı.
SABAH'ta yer alan habere göre, Çirkin ve ırkçı sözlerinin ardından ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'dan çok sert tepkiler geldi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Sosyal medya hesabından "Zihniniz çalışmayı bıraktı. Kalbin kayboldu. Ruhun şeytanın diyarına kaçtı. Zehri yaymayı bırakmalısın" mesajını paylaştı.