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    • 15.04.2021 06:59
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    Son dakika: 'a yönelik alçak ifadelerde bulunan Hollandalı siyasetçi 'e çok sert tepki!

    Son dakika haberi... 'a yönelik alçak ifadelerde bulunan Hollandalı siyasetçi bu sefer de dünyadaki Müslümanların tek yürek olduğu ayını hedef aldı. Çirkin ve ırkçı sözlerinin ardından ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , Sözcüsü ve 'dan çok sert tepkiler geldi.

    İslam düşmanı çirkin Wilders'e çok sert tepki!

    Son dakika haberi... İslam'a yönelik alçak ifadelerde bulunan Hollandalı siyasetçi Geert Wilders bu sefer de dünyadaki Müslümanların tek yürek olduğu Ramazan ayını hedef aldı. Wilders bu kez de Twitter'da 'İslam'ı durdurun, ramazanı durdurun' temalı video paylaştı.

    SABAH'ta yer alan habere göre, Çirkin ve ırkçı sözlerinin ardından ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'dan çok sert tepkiler geldi.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Sosyal medya hesabından "Zihniniz çalışmayı bıraktı. Kalbin kayboldu. Ruhun şeytanın diyarına kaçtı. Zehri yaymayı bırakmalısın" mesajını paylaştı.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Videolu mesajında, arka fonda Wilders'ın fotoğrafına yer verdi. Altun, mesajında, "Kalpsiz Wilders aşırıcılığı, ırkçılığı, şiddeti ve faşizmi temsil ediyor. İslam aşırıcılığı, şiddeti, ırkçılığı ve faşizmi kınıyor. Irkçılığı durdurun" ifadelerini kullandı.

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Twitter hesabından Wilders'in paylaşımını alıntı yaparak, "Bu faşist, Ramazan'a saldırırken aslında insanlığa saldırıyor. İnsanlığa düşman olanların yeni perdesi İslam'a düşmanlık" değerlendirmesinde bulundu.

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "İslam düşmanlığını körükleyen, toplumsal barışı hedef alan ırkçı zihniyete karşı, uluslararası toplumu bilinçli bir mücadeleye davet ediyorum" ifadesini kullandı. Erbaş, "Barış dini İslam'ı ve rahmet ayı Ramazan-ı Şerif'i hedef alan Hollandalı ırkçı bir siyasetçinin söylemlerinin asla kabul edilemeyeceğini" belirtti. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, uluslararası topluma da çağrıda bulundu: "Irkçı zihniyete karşı bilinçli mücadele edelim."
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        Haberler Güncel Son dakika: İslam'a yönelik alçak ifadelerde bulunan Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'e çok sert tepki!