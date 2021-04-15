Son dakika haberi... İslam'a yönelik alçak ifadelerde bulunan Hollandalı siyasetçi Geert Wilders bu sefer de dünyadaki Müslümanların tek yürek olduğu Ramazan ayını hedef aldı. Wilders bu kez de Twitter'da 'İslam'ı durdurun, ramazanı durdurun' temalı video paylaştı.