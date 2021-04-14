Av sezonunun bitmesine saatler kala son kez denizi yokladığını söyleyen Ramazan Bayraktar, "Denetimler çok güzel. Biz zaten ufak çaplı bir tekneyiz. Biz gırgır ve trol tekne değiliz. İftardan sonra limana geçerken bir kere daha bakalım dedik. Çinekop, palamut ve hamsi boldu bu sene. Güzel bir sezon geçirdik" diye konuştu.