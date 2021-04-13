AK PARTİ'DEN TEPKİ GELDİ

İslam düşmanı Hollandalı Wilders'a tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Çelik, yaptığı paylaşımda "Bu faşist, Ramazan'a saldırırken aslında insanlığa saldırıyor. İnsanlığa düşman olanların yeni perdesi İslam'a düşmanlık." ifadelerini kullandı.

Çelik, "İnsanlığa düşmanlıklarını İslam düşmanlığı ile gizlemeye çalışıyorlar. Ama bu kin ve nefret sadece kendilerini zehirliyor. Bu hep böyleydi zaten." dedi.