Her fırsatta İslam'a saldıran Hollandalı Geert Wilders yine alçakça ifadelerle İslam'ı hedef aldı.
Faşist Wilders, Twitter'dan "Stop islam. Stop Ramadan. Freedom. No islam." şeklinde küstah ifadeler kullanarak İslam'a saldırdı.
AK PARTİ'DEN TEPKİ GELDİ
İslam düşmanı Hollandalı Wilders'a tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.
Çelik, yaptığı paylaşımda "Bu faşist, Ramazan'a saldırırken aslında insanlığa saldırıyor. İnsanlığa düşman olanların yeni perdesi İslam'a düşmanlık." ifadelerini kullandı.
Çelik, "İnsanlığa düşmanlıklarını İslam düşmanlığı ile gizlemeye çalışıyorlar. Ama bu kin ve nefret sadece kendilerini zehirliyor. Bu hep böyleydi zaten." dedi.
"FAŞİST ZİHNİYETLİ SÖZDE POLİTİKACISI İSLAMAFOBİ ÜZERİNDEN PRİM YAPMAYA ÇALIŞIYOR"
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal da Wilders'e tepki gösterdi. Ünal, "İslam düşmanı ve faşist Greet Wilders gerçek yüzünü göstermekten asla vazgeçmiyor. Avrupa'nın faşist zihniyetli sözde politikacısı İslamafobi üzerinden prim yapmaya çalışıyor. Anlamanız gereken bir şey var; Bize hakaret ettiğinizde asla görmemezlikten gelmeyeceğiz. Bize ait olan her değerimizi sonuna kadar savunacağız" ifadelerine yer verdi.