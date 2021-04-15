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    • 15.04.2021 12:55
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    Gündemde binlerce kişi ? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. ve merakla detaylar incelenmeye başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak için başvuru yapan adayların tercihlerinş almaya başlaycak, peki tarih belirlendi mi? ÖSYM KPSS 2021/5 tercih kılavuzuna nereden ve nasıl ulaşılabilir? İşte konuya dair tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tercihleri ne zaman?

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tercihleri ne zaman? ÖSYM KPSS 2021/5 tercih kılavuzunu yayımladı ve gündemde merak konusu oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına alım yapılacak ve bunun için tercihler ÖSYM tarafından alınmaya başlanınca detaylar merak konusu oldu. ÖSYM KPSS 2021/5 tercih kılavuzundaki bilgiler doğrultusunda işlemler gerçekleştirilecek. İşte ayrıntılar…

    ÇEVRE VE ŞEHIRCILIK BAKANLIĞI TERCIHLERI NE ZAMAN?

    Adaylar tercihlerini, 15 - 21 Nisan 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 21 Nisan 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

    Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2021/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

    ÖSYM TARAFINDAN YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

    4.1 Kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.
    4.2 Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun
    olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
    4.3 Yerleştirme yapılırken ÖSYM'ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program ile
    sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile
    bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.
    4.4 Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan
    hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca
    atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.
    4.5 Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli
    pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine
    yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine
    4
    yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de
    daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli pozisyona
    yerleşememiş olacaktır.

        YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

        Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından
        öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara
        ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir.
        Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge
        gönderilmeyecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği
        kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar
        nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.
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        Haberler Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tercihleri ne zaman? ÖSYM KPSS 2021/5 tercih kılavuzunu yayımladı!