Ankara'nın Çankaya ilçesinde gece yarısı korku dolu anlar yaşandı.
Olay, Çankaya ilçesi Mektep Sokak'ta meydana geldi. Yapımına başlanan inşaat çalışması sırasında temel kazısının bitişiğinde bulunan Altay Sokak'taki 8 katlı Bahar Apartmanı'nın temelinde kayma meydana geldi.
Binanın temelinde boşluk oluşmasıyla çökme tehlikesi meydana geldi. Bina sakinleri, gelen çatırtı sesleriyle panik yaşadı. İhbar üzerine polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Polis ekipleri, yıkılma tehlikesine karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, çökme tehlikesi bulunan 8 katlı bina ve Altay Sokak ile Mektep Sokak'ta bulunan 14 binayı tahliye etti.