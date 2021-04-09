İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU OLAY YERİNDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çankaya'da inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde boşluk oluşan, istinat duvarının bir kısmı yıkılan ve çökme tehlikesi olan 8 katlı binanın çevresinde incelemeler yaptı.

Bakan Soylu ve Ankara Valisi Vasip Şahin, İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta yakın zamanda yapımına başlanan inşaat çalışmaları sırasında yan tarafında bulunan Altay Sokak'taki 8 katlı binanın istinat duvarının bir kısmının yıkılması ve temelinde boşluk oluşmasıyla çökme tehlikesi yaşanan bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u da telefonla arayarak olayla ilgili kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

O MÜTEAHHİT GÖZALTINA ALINDI

Mektep Sokak'taki inşaatın müteahhidi ile kepçe operatörünün gözaltına alındığı öğrenildi.