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    • Magazin
    • 14.04.2021 11:03
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    • 14.04.2021 11:03
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    ’da izleyicileri şaşırtan bölüm! ?

    Fenomen yemek yarışması ’da izleyicileri şaşırtan bölüm bugün ekranlara gelecek. Seda Sayan’ın sunuculuğu ile hafta içi her gün Kanal D’de yayınlanan program ilgiyle izleniyor. Gelinlerin yemek konusundaki hünerlerini sergilediği ve puanlarını topladığı yarışmada bugünün fragmanı izleyicileri meraklandırdı. Peki format mı değişiyor, ? İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta’da izleyicileri şaşırtan bölüm!

    Gündüz kuşağının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta ilgiyle izleniyor, bugün gelinler yerine kayınvalidelerin yarıştığını gören izleyiciler şaşırdı ve formatla ilgili bir değişiklik olup olmadığını sorgular oldu. Peki 14 Nisan Çarşamba Gelinim Mutfakta'da neden kayınvalideler yarışıyor? Seda Sayan'ın bugün için belirlediği özel menu nedir, bu kez gelinler mi puan verecek? Artık kayınvalideler mi yarışacak? İşte Gelinim Mutfakta hakkında bilgiler…

    14 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA NEDEN KAYINVALİDELER YARIŞIYOR?

    Yarışmada herhangi bir format değişikliği yok, sunucu Seda Sayan bugün kayınvalidelerin belirlenen yemek konseptine göre hünerlerini sergilemelerini ve puanları almalarını istedi. Bugünün özel yemeği Ballı Mahmudiye olacak. Fatma hanım ve Neriman hanım arasındaki gerginlik izleyicileri ekrana kilitleyecek.

    13 NİSAN SALI GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

    Günün birincisi Ayten oldu ve çeyrek altını kaptı

    Ece:10

    Seda:16

    Ayten:17

    Esra:16

        GELİNİM MUTFAKTA AYTEN KİMDİR?

        Aslen Azerbaycanlı olan Ayten, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Kayınvalide Neriman Hanım, gelinin isteği üzerine yarışmaya başvurduklarını söyledi. Eşiyle internetten tanıştığını ve 2 yıl beklediğini anlatan Ayten, eşiyle tanıştan sonra Türkiye'ye geldiğini söyledi. 6 senelik evli olan Ayten'in bir kızı var ve kendi işini yapıyor. Genç yarışmacı online ayakkabı satışı yapıyor.

        GELİNİM MUTFAKTA SEDA KİMDİR?

        Birbirinden iddialı yarışmacıların kıyasıya yarıştığı Gelinim Mutfakta'nın yeni gelini olarak bugünden itibaren altın için mutfağının başına geçecek Seda Yılmaz 1 yıllık evli. 2 aylık kızı var. Çanakkale Gelibolu'dan geliyor. Kalıcı olduğunu ve Aysun ile kapışmak istediğini söyledi. Ayten'in elenmesi gerektiğini ifade etti.
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        Haberler Magazin Gelinim Mutfakta’da izleyicileri şaşırtan bölüm! 14 Nisan Çarşamba Gelinim Mutfakta’da neden kayınvalideler yarışıyor?