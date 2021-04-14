Gündüz kuşağının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta ilgiyle izleniyor, bugün gelinler yerine kayınvalidelerin yarıştığını gören izleyiciler şaşırdı ve formatla ilgili bir değişiklik olup olmadığını sorgular oldu. Peki 14 Nisan Çarşamba Gelinim Mutfakta'da neden kayınvalideler yarışıyor? Seda Sayan'ın bugün için belirlediği özel menu nedir, bu kez gelinler mi puan verecek? Artık kayınvalideler mi yarışacak? İşte Gelinim Mutfakta hakkında bilgiler…