Gündüz kuşağının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta ilgiyle izleniyor, bugün gelinler yerine kayınvalidelerin yarıştığını gören izleyiciler şaşırdı ve formatla ilgili bir değişiklik olup olmadığını sorgular oldu. Peki 14 Nisan Çarşamba Gelinim Mutfakta'da neden kayınvalideler yarışıyor? Seda Sayan'ın bugün için belirlediği özel menu nedir, bu kez gelinler mi puan verecek? Artık kayınvalideler mi yarışacak? İşte Gelinim Mutfakta hakkında bilgiler…
14 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA NEDEN KAYINVALİDELER YARIŞIYOR?
Yarışmada herhangi bir format değişikliği yok, sunucu Seda Sayan bugün kayınvalidelerin belirlenen yemek konseptine göre hünerlerini sergilemelerini ve puanları almalarını istedi. Bugünün özel yemeği Ballı Mahmudiye olacak. Fatma hanım ve Neriman hanım arasındaki gerginlik izleyicileri ekrana kilitleyecek.
13 NİSAN SALI GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Günün birincisi Ayten oldu ve çeyrek altını kaptı
Ece:10
Seda:16
Ayten:17
Esra:16