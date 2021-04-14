Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Ankara yolcusu! İşte iki ülkenin sıcak gündemi

Perşembe günü Yunan mevkidaşını Ankara'da ağırlayacak olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise bu ziyaretin sabahında, yani yarın erken saatlerde Kuzey Kıbrıs'a giderek Ada'daki Türk yönetimiyle görüşecek. Oradan Ankara'ya dönerek aynı gün Yunan mevkidaşıyla bir araya gelecek.

Başbakan Kiryakos Miçotakis ile birlikte yaptığı Trablus ve sonrasında tek başına gerçekleştirdiği Bingazi ziyaretinin ardından Türkiye'ye gelecek olan Dendias'ın gündeminde Ege Adaları ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim ve deniz yetki alanları anlaşmaları var.

Geçen yıl Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama çalışmaları ve Ege Adaları üzerinde yaşanan gerilim sonrası Almanya'nın devreye girmesiyle tansiyon düşmeye başlamış; iki ülke arasında doğrudan temasın düzeyi ve sıklığı artmıştı.

Beş yıl aranın ardından iki ülke arasında istikşafi görüşmeler Ocak ayında başlamış, Mart'ta Atina'da yapılan görüşme sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias'ın Ankara'ya bir ziyarette bulunacağını açıklamıştı.

Temmuz 2019'da iktidara gelen yeni Yunan hükümetinin dışişleri bakanı olan Dendias, ilk olarak 2019'un sonunda Noel ayinine katılmak üzere İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'ne gitmişti. Bu ziyaret öncesi Dendias, önce Libya'da Türkiye'nin destek verdiği Trablus hükümetine karşı savaşan darbeci General Halife Hafter'le görüşmüş; ardından da Türkiye'nin ilişkilerinde gerilim yaşadığı Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitmiş; son durak olarak İstanbul'a geçmişti.

O günden bugüne neler değişti? Bu kez Densias'ın gündeminde neler var?