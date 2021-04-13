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    yalnız kaldı” diyen CHP ve dostları bu haberi iyi okusun! bölgenin merkezi oldu

    , , , ve Doğu Akdenız’de çözüm arayanlar gözünü ’ye çevirdi. , bölgenin merkezi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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    CHP ve dostları bu haberi iyi okusun!
    , bölgenin her noktasına ulaştı. Doğrunun yanında yer aldı. Sonunda düşmanlar bile haklı olduğunu anladı. 'ye lider akını başladı. , ve 'la temaslar yoğunlaştı. 'yı kapıda bekleten hükümeti ise tam kadro soluğu Ankara'da aldı. Mesajını yolladı.



    Türkiye'ye saldıran Başbakanı , Libya'dan eli boş ayrıldı. ise Libya Bakanlar Kurulu'nu 'de topladı...






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    Haberler Güncel “Türkiye yalnız kaldı” diyen CHP ve dostları bu haberi iyi okusun! Ankara bölgenin merkezi oldu