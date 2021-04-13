Ankara, bölgenin her noktasına ulaştı. Doğrunun yanında yer aldı. Sonunda düşmanlar bile haklı olduğunu anladı. Türkiye'ye lider akını başladı. Almanya, Rusya ve Mısır'la temaslar yoğunlaştı. Batı'yı kapıda bekleten Libya hükümeti ise tam kadro soluğu Ankara'da aldı. Mesajını yolladı.
Türkiye'ye saldıran İtalya Başbakanı Mario Draghi, Libya'dan eli boş ayrıldı. Erdoğan ise Libya Bakanlar Kurulu'nu Beştepe'de topladı...
Türkiye'ye saldıran İtalya Başbakanı Mario Draghi, Libya'dan eli boş ayrıldı. Erdoğan ise Libya Bakanlar Kurulu'nu Beştepe'de topladı...