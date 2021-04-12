Osmaniye'de Cumhuriyet Savcısı M. B.'nin Osmaniye Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'nde görevli Dr. Kemal Gökhan Günel'i, kendisini muayene etmediği iddiasıyla ifadeye çağırdığı iddia edildi.

Yaşanan olaya ilişkin açıklama yapan Doktor Kemal Gökhan Günel, "Hasta muayene ediyordum. Sert bir şekilde kapı çaldı, birdenbire içeri bir şahıs girdi. Kendisinin savcı olduğunu söyledi ve muayene etmemi istedi. Ben de içeride hasta varken bu şekilde muayene edemeyeceğimi bildirdim. Durumunu anlattı, sonra kontrolünün geldiğini söyledi. Ben de kendisine muayene ve tedavi olduğu ve kendisinin takibinin yapıldığı ilk hekimden muayene olması gerektiğini ilettim. Odamda bana bağırdı çağırdı. 'Şimdi senle görüşeceğiz, sen beni nasıl muayene etmezsin' dedi. Ben ve hemşirem odamdan çıktık. Bir süre sonra geri geldim. Hastalarım odanın önünde birikmiş şekilde duruyor. Odama girdiğimde savcı bey hala odadan gitmemiş. Sonra 'Ters kelepçe yapın emniyete götürün' şeklinde polise talimat vermiş. Hastaneye polisler geldi. Üstelik ben olay saatinde hastanede nöbetçi doktordum" iddiasında bulundu.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada Dr. Günel'in güvenlik görevlilerine aşağılayıcı şekilde Savcı M.B.'nin dışarı çıkarılması talimatını verdiği, M.B.'nin şikayeti üzerine hakaret suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızda görev yapan Cumhuriyet Savcısı M.B.'nin daha önce başlanılan ortopedik tedavisinin devamı olarak 12.04.2021 tarihindeki randevusu için hastaneye gittiğinde nöbetçi doktorun, asıl doktorun izinli olduğunu gerekçe göstererek tedaviden kaçınması üzerine Cumhuriyet Savcısı M.B.'nin kendisini tanıtarak randevusunu hatırlatmasına rağmen nöbetçi doktorun muayene odasından ayrılarak tedaviden kaçınıp, güvenlik görevlilerine aşağılayıcı şekilde M.B.'nin dışarı çıkarılması talimatını verdiği, tedavi olmaksızın hastaneden ayrılan Cumhuriyet Savcısı M.B.'nin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca nöbetçi doktor hakkında hakaret suçundan soruşturmaya başlanılmıştır. Nöbetçi doktor, aynı gün Başsavcılığımızca şüpheli sıfatıyla ifadesi alınarak, serbest bırakılmıştır. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."