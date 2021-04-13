RAMAZAN İMSAKİYE
Bugünkü
Takvim

Rusya Karadeniz'e savaş gemisi gönderdi Ukrayna NATO'dan asker desteği istedi! ABD'den dikkat çeken manşet: Rusya SİHA’lara karşı çaresiz!

Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim her geçen gün artıyor. Ukrayna Türk SİHA'larını Kırım sınırına konuşlandırırken Rusya jetlerini havalandırdı ve savaş için tarih verdi. Tüm bu gelişmelerin ardından ABD basınından dikkat çeken bir SİHA analizi geldi. Karabağ'da yaşananları, "Türk İHA'ları Ermeni güçlerini kasıp kavurdu" ifadeleri ile anlatan analizde Rusya'nın SİHA'lara karşı çaresi olduğu belirtildi. Öte yandan Ukrayna NATO'dan askeri destek istedi. Rusya ise Karadeniz'e 15 savaş gemisi gönderdiğini açıkladı. İşte detaylar...

13.04.2021 13:31 - Son Güncelleme: 13.04.2021 13:45
ABD basınından dikkat çeken SİHA değerlendirmesi: Rusya SİHA’lara karşı çaresiz! Ukrayna…

Rusya-Ukrayna sınırındaki çatışmaların artmasıyla Türkiye'den alınan SİHA'lar göreve başladı. Ukrayna'nın Rusya semalarına gönderdiği Türk SİHA'ları dünya basınında geniş yer buldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
ABD basınından dikkat çeken SİHA değerlendirmesi: Rusya SİHA’lara karşı çaresiz! Ukrayna…

RUS BASINI AYAĞA KALKTI
Ukrayna ordusunun Donbas'a sekiz Tochka-U füze sistemi daha sevk ettiğini yazan Rus medyası, ayrıca Kiev yönetiminin Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'larının da ilk kez Donbas semalarında uçtuğunu duyurdu.

ABD basınından dikkat çeken SİHA değerlendirmesi: Rusya SİHA’lara karşı çaresiz! Ukrayna…

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Bayraktar TB2'leri Rus yanlısı ayrılıkçılara karşı Nisan ayının ikinci yarısından itibaren kullanacağını ileri süren Rus medyası, silahlı insansız hava araçlarının güneydeki Melitopol'den kuzeydeki Kharkiv'e kadar keşif uçuşu yaptığını aktardı.

ABD basınından dikkat çeken SİHA değerlendirmesi: Rusya SİHA’lara karşı çaresiz! Ukrayna…

ABD YAKINDAN İZLİYOR
ABD'li Forbes dergisinde, Ukrayna Rusya arasındaki krize ve olası bir çatışma durumunda yaşanılacak senaryolara ilişkin David Axe imzalı bir makale kaleme alındı.

ABD basınından dikkat çeken SİHA değerlendirmesi: Rusya SİHA’lara karşı çaresiz! Ukrayna…

Makalede, Ukrayna'nın hava üstünlüğü olarak Rusya'ya karşı direnemeyeceğini, bunun Türkiye'den alınan Bayraktar TB2 SİHA'ların Rus savunma sistemlerini imha etmesiyle sağlanabileceği belirtildi. Yazıda, havacılık uzmanı Tom Cooper'ın şu görüşlerine yer verildi: