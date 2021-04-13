Rusya Karadeniz'e savaş gemisi gönderdi Ukrayna NATO'dan asker desteği istedi! ABD'den dikkat çeken manşet: Rusya SİHA’lara karşı çaresiz!
Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim her geçen gün artıyor. Ukrayna Türk SİHA'larını Kırım sınırına konuşlandırırken Rusya jetlerini havalandırdı ve savaş için tarih verdi. Tüm bu gelişmelerin ardından ABD basınından dikkat çeken bir SİHA analizi geldi. Karabağ'da yaşananları, "Türk İHA'ları Ermeni güçlerini kasıp kavurdu" ifadeleri ile anlatan analizde Rusya'nın SİHA'lara karşı çaresi olduğu belirtildi. Öte yandan Ukrayna NATO'dan askeri destek istedi. Rusya ise Karadeniz'e 15 savaş gemisi gönderdiğini açıkladı. İşte detaylar...
13.04.2021 13:31
- Son Güncelleme: 13.04.2021 13:45