Rusya Karadeniz'e savaş gemisi gönderdi Ukrayna NATO'dan asker desteği istedi! ABD'den dikkat çeken manşet: Rusya SİHA’lara karşı çaresiz!

RUS BASINI AYAĞA KALKTI

Ukrayna ordusunun Donbas'a sekiz Tochka-U füze sistemi daha sevk ettiğini yazan Rus medyası, ayrıca Kiev yönetiminin Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'larının da ilk kez Donbas semalarında uçtuğunu duyurdu.