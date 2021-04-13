Kabine Toplantısı Başkan Erdoğan liderliğinde başladı! Ramazan'da tam kapanma masada! Ek tedbirler alınacak mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleşecek kabine toplantısı önümüzdeki 1 ay için çok önemli kararların alınacağı bir toplantı olacak. Gözlerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çevrildiği kabine toplantısı öncesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu'nu toplayarak çok alternatifli yeni tedbir paketleri önerilerini hazırladıklarını açıkladı. Bugün gerçekleşecek toplantı sonrasında da Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısında alınan kararları ilan edecek. İşte ayrıntılar ve masadaki tedbirler.
GÖZLER KABİNE TOPLANTISI VE BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASINDA
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Külliye'de toplandı. Daha önce uygulanan ve vaka sayılarını düşüren tedbirler tekrar masaya getirilecek. Yeni tedbirlerde 2020 yılındaki düşüş dönemlerinde uygulanan yeni tedbirler örnek alınacak. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca da devletin zirvesi ile Bilim Kurulu tavsiyelerini ve son durumu bir sunumla aktaracak.
BİLİM KURULU YÜZ YÜZE TOPLANDI, KABİNE TOPLANTISI İÇİN ÖNEMLİ ÖNERİLER GÖNDERDİ
Koronavirüs vaka tablosundaki hızlı artış sürerken, "Tam kapanma olacak mı?" sorusunun yanıtı için gözler şimdi pazartesi günü gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrasında kabine toplantısına çevrilmiş durumda.