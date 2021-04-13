Ramazan ayında yanlış beslenme şekli de baş ağrılarını tetikleyen faktörler arasında yer alıyor. Bu nedenle olgunlaşmış peynir, sakatat, salam, sosis, hazır et ve tavuk suyu tabletleri, konserveler gibi migren ataklarını etkileyen ve şiddetini arttıran gıdalardan kaçınmak gerekiyor. Ramazan boyunca fazla kafeinli ürünler de tüketmemeye dikkat edilmelidir. Çünkü oruç sırasında ani kafein eksikliği sonucu baş ağrısı meydana gelebilir. Fakat endişelenmeye gerek yok. Oruç tutan kişiler ufak ipuçları ile ağrı kesici kullanmadan baş ağrısı sorunundan kurtulabilir.

. Kapalı mekanlarda uzun süre vakit geçirmek ve yapay ışıklara maruz kalmak baş ağrılarını tetikleyebilir. Hafif ve orta şiddetli ağrılarda açık havaya çıkılmalı ve nefes ve gevşeme egzersizleri yapılmalıdır. Karanlık ve sakin odada kısa süreli bir uyku da ağrıyı gidermeye yardımcı olacaktır.

. Çoğunlukla baş ağrılarının altında sıvı eksikliği yatar. Vücut yeterli sıvıyı alamadığında kan yoğunluğu artar ve hücrelere oksijen iletimi daha ağır seyreder. Böylece kişinin ağrı eşiğinde düşüş yaşanır. Bunun önüne geçebilmek için iftar ve sahur vakitleri arasındaki süreçte bol bol su içilmelidir.

. Gerilim ağrılarında nefes ve gevşeme egzersizlerinin yanı sıra dikkati dağıtma egzersizleri de uygulanabilir. Dikkati dağıtma egzersizleri; müzik dinleme veya kişinin kendisini rahatlattığını önceden bildiği herhangi bir şeyle uğraşması şeklinde gerçekleştirilebilir.