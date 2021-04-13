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    • 13.04.2021 12:40
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    ? ? İlaçsız nasıl geçer?

    Gündemde arama motorları üzerinden pek çok kişi ? Sorusuna yanıt arıyor. Mübarek Ramazan ayı bugün başladı ve oruç ibadetini yerine getiren Müslüman alemi bazı soruların cevaplarını da oldukça merak ediyor ve gündemde sıkça sorguluyor. En çok karşılaşılanlar arasında ise ? İlaçsız nasıl geçer? Soruları yer alıyor. İlaç içilemediğinden dolayı doğal yollarla ağrının nasıl dindirileceğine dair bilgileri haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    Oruçluyken neden çok üşürüz?

    Oruçluyken neden çok üşürüz? Oruç tutarken neden baş ağrısı olur? İlaçsız nasıl geçer? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sorgulanıyor. Oruç tutan kişilerde vücut bazı belirtiler veriyor ve en yaygın olarak görülenlerden biri baş ağrısı oluyor, dayanamayacak durumda olanlar ilaç dışındaki alternatifleri araştırıyor. İşte konuya dair merak edilen tüm bilgiler...

    ORUÇLUYKEN NEDEN ÜŞÜRÜZ?

    Uzun saatler aç kalındığından dolayı üşüme sık görülür. Orucun ilk zamanları üşüme halsizlik ve hissizlik tablolarını iftarda bol c vitamini alarak kapatmaya çalışabiliriz. Tahıl ürünü olarak da lif oranı yüksek olan çavdar ekmeği ya da kepekli makarna tercih edilmelidir.

    ORUÇ TUTARKEN BAŞ AĞRISI NEDEN OLDU?

    Ramazan ayında uzun süren açlık ve susuzluk sebebi ile birçok kişi sıklıkla baş ağrısı yaşayabilmektedir. Uyku düzenin değişmesi ve uyulması gereken sağlıklı beslenme kurallarına bağlı kalınmaması da Ramazan'da baş ağrılarına yol açan en önemli nedenlerdir. Tüm bu nedenlerle daha önce hiç baş ağrısı şikayeti yaşamayan kişilerde bile bu dönemde baş ağrısı ortaya çıkabilmektedir. Migren tipi baş ağrıları bulunan kişilerde ise daha sık ve şiddetli ataklar görülebilmektedir.

    ORUÇLUYKEN BAŞAĞRISI İLAÇSIZ NASIL GEÇER?

    Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Asuman Kaymaz, Ramazan'da baş ağrısından ilaçsız kurtulmanın yollarını anlattı.

    Bazen dayanılmaz bir baş ağrısı tüm gününüzü mahvetmeye yetebiliyor. Birçok kişi de bu baş ağrılarından kurtulabilmek için hiç düşünmeden ilaçlara başvuruyor. Fakat sık sık ağrı kesici alımı vücut sağlığına ciddi zararlar verebiliyor. Öyle ki sık ağrı kesici kullanımına bağlı olarak istenmeyen sonuçlarla karşılaşılabiliyor. Hatta geçmeyen baş ağrılarının önemli bir kısmının kontrolsüz ağrı kesici kullanımından kaynaklandığı biliniyor. Ramazan ayında oruç tutarken ilaç alımı da mümkün olamadığı için kişiler şiddetli ağrılara maruz kalabiliyor. Oysa doğal yöntemler uygulayarak baş ağrılarından kolayca kurtulabilmeniz mümkün.

        Ramazan ayında yanlış beslenme şekli de baş ağrılarını tetikleyen faktörler arasında yer alıyor. Bu nedenle olgunlaşmış peynir, sakatat, salam, sosis, hazır et ve tavuk suyu tabletleri, konserveler gibi migren ataklarını etkileyen ve şiddetini arttıran gıdalardan kaçınmak gerekiyor. Ramazan boyunca fazla kafeinli ürünler de tüketmemeye dikkat edilmelidir. Çünkü oruç sırasında ani kafein eksikliği sonucu baş ağrısı meydana gelebilir. Fakat endişelenmeye gerek yok. Oruç tutan kişiler ufak ipuçları ile ağrı kesici kullanmadan baş ağrısı sorunundan kurtulabilir.

        . Kapalı mekanlarda uzun süre vakit geçirmek ve yapay ışıklara maruz kalmak baş ağrılarını tetikleyebilir. Hafif ve orta şiddetli ağrılarda açık havaya çıkılmalı ve nefes ve gevşeme egzersizleri yapılmalıdır. Karanlık ve sakin odada kısa süreli bir uyku da ağrıyı gidermeye yardımcı olacaktır.

        . Çoğunlukla baş ağrılarının altında sıvı eksikliği yatar. Vücut yeterli sıvıyı alamadığında kan yoğunluğu artar ve hücrelere oksijen iletimi daha ağır seyreder. Böylece kişinin ağrı eşiğinde düşüş yaşanır. Bunun önüne geçebilmek için iftar ve sahur vakitleri arasındaki süreçte bol bol su içilmelidir.

        . Gerilim ağrılarında nefes ve gevşeme egzersizlerinin yanı sıra dikkati dağıtma egzersizleri de uygulanabilir. Dikkati dağıtma egzersizleri; müzik dinleme veya kişinin kendisini rahatlattığını önceden bildiği herhangi bir şeyle uğraşması şeklinde gerçekleştirilebilir.

        . Oruçlu kişiler, baş ağrısı sırasında lokal soğuk uygulamaları (soğuk jel bantları) değerlendirebilir. Bu uygulamalar hastanın rahatlamasını sağlayacaktır.

        . Oruçlu iken karşılaşılabilecek stres, kaslarda sertleşmeye, boyun ağrısına, ilerleyen süreçte de baş ağrısına çevirebilir. Böyle durumlarda boynu ve omzu hareket ettirerek ufak egzersizler yapmak sorunu çözmeye yardımcı olacaktır.

        . Vücudunuzda, baş ağrısı sırasında baskı uygulayarak ağrıyı sonlandırabileceğiniz noktalar bulunur. Bu nokta başparmak ve işaret parmağı arasında kalan eklemlerdir. Buradaki eklemlere yuvarlak hareketlerle masaj uygulamak, oruçluyken ağrıyı geçirmede etkili olabilir.

        . Uygun bir kalemi çok fazla güç uygulamamak şartıyla dişlerinizin arasında sıkıştırabilirsiniz. Alt çenenin serbest kalması ağrıyı hafifletebilir.

        . Toplumumuzda, yastığa ve yakaya damlatılacak lavanta veya limon yağlarının baş ağrısını geçirmede etki sahibi olduğu gibi bir bilgi hakimdir. Fakat bu gibi aromaterapi özellikteki yağların etkisi kişiden kişiye farklılık gösterir. Kullanımı denenebilir.
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        Haberler Güncel Oruçluyken neden çok üşürüz? Oruç tutarken neden baş ağrısı olur? İlaçsız nasıl geçer?