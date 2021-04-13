Oruçluyken neden çok üşürüz? Oruç tutarken neden baş ağrısı olur? İlaçsız nasıl geçer? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sorgulanıyor. Oruç tutan kişilerde vücut bazı belirtiler veriyor ve en yaygın olarak görülenlerden biri baş ağrısı oluyor, dayanamayacak durumda olanlar ilaç dışındaki alternatifleri araştırıyor. İşte konuya dair merak edilen tüm bilgiler...
ORUÇLUYKEN NEDEN ÜŞÜRÜZ?
Uzun saatler aç kalındığından dolayı üşüme sık görülür. Orucun ilk zamanları üşüme halsizlik ve hissizlik tablolarını iftarda bol c vitamini alarak kapatmaya çalışabiliriz. Tahıl ürünü olarak da lif oranı yüksek olan çavdar ekmeği ya da kepekli makarna tercih edilmelidir.
ORUÇ TUTARKEN BAŞ AĞRISI NEDEN OLDU?
Ramazan ayında uzun süren açlık ve susuzluk sebebi ile birçok kişi sıklıkla baş ağrısı yaşayabilmektedir. Uyku düzenin değişmesi ve uyulması gereken sağlıklı beslenme kurallarına bağlı kalınmaması da Ramazan'da baş ağrılarına yol açan en önemli nedenlerdir. Tüm bu nedenlerle daha önce hiç baş ağrısı şikayeti yaşamayan kişilerde bile bu dönemde baş ağrısı ortaya çıkabilmektedir. Migren tipi baş ağrıları bulunan kişilerde ise daha sık ve şiddetli ataklar görülebilmektedir.
ORUÇLUYKEN BAŞAĞRISI İLAÇSIZ NASIL GEÇER?
Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Asuman Kaymaz, Ramazan'da baş ağrısından ilaçsız kurtulmanın yollarını anlattı.
Bazen dayanılmaz bir baş ağrısı tüm gününüzü mahvetmeye yetebiliyor. Birçok kişi de bu baş ağrılarından kurtulabilmek için hiç düşünmeden ilaçlara başvuruyor. Fakat sık sık ağrı kesici alımı vücut sağlığına ciddi zararlar verebiliyor. Öyle ki sık ağrı kesici kullanımına bağlı olarak istenmeyen sonuçlarla karşılaşılabiliyor. Hatta geçmeyen baş ağrılarının önemli bir kısmının kontrolsüz ağrı kesici kullanımından kaynaklandığı biliniyor. Ramazan ayında oruç tutarken ilaç alımı da mümkün olamadığı için kişiler şiddetli ağrılara maruz kalabiliyor. Oysa doğal yöntemler uygulayarak baş ağrılarından kolayca kurtulabilmeniz mümkün.