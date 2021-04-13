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    • 13.04.2021 10:07
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    olacak mı? iddiası! Tam kapanma ve ?

    iddiaları günlerdir sosyal medyanın gündemine oturmuş durumda. iddialarının ardından tam kapanma nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. Tam kapanmanın ne olduğu da merak edilen konuların başında geliyor. Tam kapanma ile vatandaşların sokağa çıkması katı bir şekilde kısıtlanıyor. Sadece ihtiyaç halinde sokağa çıkılabiliyor. Peki 21 gün ? Tam kapanma ve ?

    takvim.com.tr
    Tam kapanma olacak mı? 21 gün tam kapanma iddiası! Tam kapanma ve alternatifli kapanma nedir?

    21 gün tam kapanma olacak mı? Türkiye'nin merakla takip ediği konu tam kapanma iddiası oldu. Bilim Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamanın ardından gözler kabine toplantısına çevrildi. En çok merak edilen konu ise tam kapanma olacak mı oldu. Peki tam kapanma ve alternatifli kapanma nedir? İşte yanıtı!

    TAM KAPANMA OLACAK MI?

    Kabine Toplantısı 13 Nisan Salı günü yapılacak. Toplantı Cumhurbaşkanı'nın programına göre saat 15:00'te başlayacak. Bugün yapılacak kabine toplantısı sonrası açıklanacak yeni kararlarla sadece ramazan değil, bayramda da kısıtlamaların sürdürülmesi bekleniyor.

    Hedef vaka sayılarını 10 bin bandına indirmek. Öte yandan, toplantıda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çektiği şekilde tüm Türkiye'nin "dinlendirilmesi" formülü ele alınacak.

    Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre Bilim Kurulu'nun bugünkü, Bakanlar Kurulu'nun da yarınki toplantısı, ramazan boyunca uygulanacak yeni kararları şekillendirecek. Uygulamanın 6 ay önceki gibi sıkı kurallar ve sıkı denetim üzerine kurulması bekleniyor. Uzmanlar, ramazan nedeniyle zaten toplumsal hareketliliğin azalacağını, bu fırsatı kullanarak, vakaları baskılamanın doğru olacağını belirtiyorlar. Ramazanın ardından, bayramda da yasakların devam etmesi bekleniyor.

    Kısıtlama seçenekleri şöyle:

    - Hastanelerdeki doluluk oranlarının artmasına paralel olarak iftar ve sahur vakitleri başta olmak üzere hareketliliğin azaltılması, vaka sayısının düşürülmesi amacıyla önümüzdeki bir aylık dönemde "toplu ziyaretler" yasaklanacak.

        - Özellikle Ramazan Bayramı'nda ilden ile geçişin önlenmesi amacıyla şehirlerarası seyahatlere kısıtlamaların getirilmesi, hafta sonu ve hafta içi belli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasaklarının iftar ve sahur saatleri dikkate alınarak sürelerinin değiştirilmesi gündemde olacak.

        - Bununla birlikte kafe, restoran, lokanta ve AVM'lerin yemek bölümlerinin ramazan boyunca sadece paket servis şeklinde hizmet vermesi de konuşulan seçenekler arasında olacak.

        - Kamuda kademeli mesaiye geçişten toplu iftarların ve sahurların yasaklanması, aile ve akraba ziyaretlerinin kısıtlanması da düşünülen formüller arasında.

        - Çok yüksek riskli illerde yüz yüze eğitime 8'inci ve 12'nci sınıflar haricinde ara verilmesi de düşünülüyor. Ramazanda yüz yüze eğitime ara verilmesiyle öğretmenlerin aşılama oranının arttırılması da amaçlanıyor.

        - 65 yaş üstü ve 20 yaş altına dönük sokağa çıkma saatlerinde değişiklik yapılabileceği de belirtiliyor.

        ALTERNATİFLİ KAPANMA NEDİR?

        Ramazan ayı ile birlikte tam kapanma olacağı iddialarına ilişkin soruya yanıt veren Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda alternatifli kapanma önerilerini sunacaklarını ifade etti.
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        Haberler Güncel Tam kapanma olacak mı? 21 gün tam kapanma iddiası! Tam kapanma ve alternatifli kapanma nedir?