Tam kapanma olacak mı? 21 gün tam kapanma iddiası! Tam kapanma ve alternatifli kapanma nedir?

21 gün tam kapanma olacak mı? Türkiye'nin merakla takip ediği konu tam kapanma iddiası oldu. Bilim Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamanın ardından gözler kabine toplantısına çevrildi. En çok merak edilen konu ise tam kapanma olacak mı oldu. Peki tam kapanma ve alternatifli kapanma nedir? İşte yanıtı!
TAM KAPANMA OLACAK MI?
Kabine Toplantısı 13 Nisan Salı günü yapılacak. Toplantı Cumhurbaşkanı'nın programına göre saat 15:00'te başlayacak. Bugün yapılacak kabine toplantısı sonrası açıklanacak yeni kararlarla sadece ramazan değil, bayramda da kısıtlamaların sürdürülmesi bekleniyor.
Hedef vaka sayılarını 10 bin bandına indirmek. Öte yandan, toplantıda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çektiği şekilde tüm Türkiye'nin "dinlendirilmesi" formülü ele alınacak.
Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre Bilim Kurulu'nun bugünkü, Bakanlar Kurulu'nun da yarınki toplantısı, ramazan boyunca uygulanacak yeni kararları şekillendirecek. Uygulamanın 6 ay önceki gibi sıkı kurallar ve sıkı denetim üzerine kurulması bekleniyor. Uzmanlar, ramazan nedeniyle zaten toplumsal hareketliliğin azalacağını, bu fırsatı kullanarak, vakaları baskılamanın doğru olacağını belirtiyorlar. Ramazanın ardından, bayramda da yasakların devam etmesi bekleniyor.
Kısıtlama seçenekleri şöyle:
- Hastanelerdeki doluluk oranlarının artmasına paralel olarak iftar ve sahur vakitleri başta olmak üzere hareketliliğin azaltılması, vaka sayısının düşürülmesi amacıyla önümüzdeki bir aylık dönemde "toplu ziyaretler" yasaklanacak.