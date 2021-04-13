Tam kapanma olacak mı? 21 gün tam kapanma iddiası! Tam kapanma ve alternatifli kapanma nedir?

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre Bilim Kurulu'nun bugünkü, Bakanlar Kurulu'nun da yarınki toplantısı, ramazan boyunca uygulanacak yeni kararları şekillendirecek. Uygulamanın 6 ay önceki gibi sıkı kurallar ve sıkı denetim üzerine kurulması bekleniyor. Uzmanlar, ramazan nedeniyle zaten toplumsal hareketliliğin azalacağını, bu fırsatı kullanarak, vakaları baskılamanın doğru olacağını belirtiyorlar. Ramazanın ardından, bayramda da yasakların devam etmesi bekleniyor.

Kısıtlama seçenekleri şöyle:

- Hastanelerdeki doluluk oranlarının artmasına paralel olarak iftar ve sahur vakitleri başta olmak üzere hareketliliğin azaltılması, vaka sayısının düşürülmesi amacıyla önümüzdeki bir aylık dönemde "toplu ziyaretler" yasaklanacak.