Bugün kafeler kapandı mı? Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar yeni tedbir kararlarını merak etmeye başladı. Dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrası alınan tavsiye kararlarının ardından gözler Kabine toplantısına çevrildi. Peki ,13 Nisan 2021 Salı günü kafeler ve restoranlar açık olacak mı? Ramazan ayı boyunca kafe ve restoranlar kapalı mı kalacak? İşte konuya ilişkin merak edilenler!
RESTORAN VE KAFELER NE ZAMAN KAPANACAK? BUGÜN KAFELER KAPANDI MI?
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Ancak Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak." ifadesini kullandı.
Yeni tedbirler kapsamında yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasaklarına cumartesi günü yeniden eklenirken, Ramazan ayı boyunca restoranlar yalnızca paket servis hizmeti verebilecek.
Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2021 yılında 13 Nisan'da başlayacak ve 12 Mayıs'ta son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.Bu zaman dilimi içinde, kafelerin sadece paket servis olarak hizmet vermesi bekleniyor.
KABİNE SONRASI GENELGE YAYIMLANACAK
İçişleri Bakanlığı, "Son Kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandığı üzere Ramazan ayında yeme-içme yerleri paket servis esasına göre faaliyet gösterecek olup konuya ilişkin detaylar yarınki Kabine toplantısı sonrasında yayımlanacak Genelgemizde açıklanacaktır. Ayın tamamında olduğu gibi Ramazan'ın ilk günü olan 13.04.2021 Salı günü yeme-içme yerleri açık veya kapalı alanlarında masada müşteri kabul etmeyeceklerdir." açıklamasında bulundu.