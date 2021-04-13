Türkiye'de İslami sembollere saldıran ve yurdun dört bir yanına heykel dikilmesini savunan Cumhuriyet gazetesi, 28 Şubat zihniyetini yeniden ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Manşetlerinde "Medreseler – Seyda köleleri" gibi başlıklarla tamamen spekülatif ve yanıltıcı yorumlar yapan Cumhuriyet gazetesi, İslam'a karşı kinini bir kez daha gösterdi.