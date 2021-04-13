SON DAKİKA: FETÖ'nün mahrem imamı 900 kişilik X listesini deşifre etti! Dikkat çeken kodlama sistemi



15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN ARDINDAN DÖKÜMANLAR İMHA EDİLDİ

Sabah'ı haberine göre, Ankara, Bolu, Çankırı, Kırıkkale ve Nevşehir gibi illerin vali yardımcılarını ve kaymakamlarını deşifre eden M.B., "Mümkün olanların farklı cemaatler içerisinde bulunmaları ve bu cemaatlerin toplantılarına katılmaları, farklı görüşü benimseyenlerin hangi görüşe yakınsa bu yapının aktivitelerine katılması, sol görüşlü parti söylemlerinde bulunmaları yani 'renklendirme' yapılması istenirdi" diye konuştu. İletişimi operasyonel hat, büfe ve ankesörlü hatlar ile ByLock üzerinden gerçekleştirdiklerini kaydeden M.B., 15 Temmuz darbe girişiminin hemen sonrasında örgüte ait haberleşme programı ve dokümanların bulunduğu bilgisayarını imha ettiğini ifade etti.

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