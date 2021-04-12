Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.04.2021 15:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.04.2021 16:55
    ABONE OL

    Son dakika: CHP lideri fahri LGBT üyesi ilan edildi

    Geçtiğimiz günlerde ’nin renkli konukları vardı. LGBT üyeleri, ’e teşekkür ziyareti gerçekleştirmişti. Aynı konuklar, bu kez ’ne gittiler ve Başkanı ’nu fahri LGBT üyesi ilan ettiler.

    Kılıçdaroğlu fahri LGBT üyesi ilan edildi

    Birkaç gün önce Başkanı , bir tv kanalında kendisine sorulan bir soruyu yanıtlamıştı ve LGBT'nin aile yapısını bozmadığını ifade etmişti. Bunun üzerine bir grup LGBT üyesi CHP önüne geldi ve bir basın açıklaması yaptı.


    LGBT üyelerinin ellerindeki metinle "Başta CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu olmak üzere bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

    FAHRİ ÜYE İLAN ETTİLER
    Grup, aynı zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu LGBT fahri üyesi ilan etti.



    LGBTİ TÜRK AİLE YAPISINI NİYE BOZSUN?
    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türk aile yapısını kasteden sapkın LGBT ideolojisini savunmuştu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu fahri LGBT üyesi ilan edildi