Birkaç gün önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir tv kanalında kendisine sorulan bir soruyu yanıtlamıştı ve LGBT'nin aile yapısını bozmadığını ifade etmişti. Bunun üzerine bir grup LGBT üyesi CHP önüne geldi ve bir basın açıklaması yaptı.



LGBT üyelerinin ellerindeki metinle "Başta CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu olmak üzere bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz." ifadeleri yer aldı.



FAHRİ ÜYE İLAN ETTİLER

Grup, aynı zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu LGBT fahri üyesi ilan etti.





LGBTİ TÜRK AİLE YAPISINI NİYE BOZSUN?

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türk aile yapısını kasteden sapkın LGBT ideolojisini savunmuştu.

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