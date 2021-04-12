"Sayın Cumhurbaşkanımız sağduyulu davranarak bu ülkenin insanı olduğumuzu bize tekrar hatırlattı. İlerleyen dönemlerde de devletimizin gücünü arkamızda hissederek, devletimiz, hükümetimiz, milletimiz için üretim yapacağız. Bu kararla halkın arkasında olduğunu bir kez daha gördük. Bir üretici olarak Cumhurbaşkanımıza minnettarız. Teşekkürlerimizi de her zaman her yerde dile getirecek ve arkasında duracağız."

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