Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), ürünlerinin bir kısmı elinde kalan çiftçiden, yemeklik patates, soğan ve çeltik satın alacağını açıklaması Bitlis'in Ahlat ilçesindeki patates üreticilerini mutlu etti.
Ahlat Ziraat Odası (AHZO) Başkan Yardımcısı İzzettin Altuntaş, alınan kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
Yapılacak alımın, ilçede ürettikleri patatesleri satamayan çiftçilere can suyu olacağını aktaran Altuntaş, şöyle konuştu:
"Karar bizleri ve çiftçimizi oldukça mutlu etti. Cumhurbaşkanımız çiftçinin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Ahlat ilçemizde 50 bin ton patates depolarda bulunuyor. Bu patatesleri TMO'ya teslim edeceğiz. Şu an depolarımızda hummalı bir çalışma var. Dağıtılması için yüklemelerimizi yaparak gerekli yerlere göndereceğiz. Bitlis Milletvekilimiz Vahit Kiler'e desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."