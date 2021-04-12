İstanbul'da ramazan denetimi! Tek tek kontrol edildi

Ümraniye'de belediye ekipleri Ramazan ayı öncesi fırın ve tatlıcılarda hijyen ve gıda güvenliği denetimi yaptı. Ümraniye Belediyesi Ramazan ayı öncesi vatandaşların hijyenik ve sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimlerini arttırdı. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gıda mühendisi ve ruhsat denetimi ekipleri fırınlar ile tatlı siparişi alan işletmelerde hijyen ve gıda güvenliği denetimi yaptı. Denetimde, işletmelerin imalathane bölümlerinin, depolarının ve üretim malzemelerinin hijyen kurallarına uygunluğu kontrol edildi. Mevzuata uygun olmayan işletme sahiplerine gerekli uyarılarda bulunuldu.



Ümraniye Belediyesi denetim yetkilisi Mehmet Fatih Çetin, "Ramazan ayının arifesindeyiz, dolayısıyla hem vatandaşlarımızın sağlığı açısından hem de güzel bir ramazan geçirmesi açısından Ümraniye Belediyesi zabıta ekipleri olarak kapsamlı bir şekilde denetimlere çıktık. İmalathanelerimiz, fırınlarımız, tatlıcılarımız insanlarımızın yoğun bir şekilde Ramazan alışverişi yapabileceği noktaları denetliyoruz. Önce bir imalathaneye geldik. Burada gereken tüm denetimleri yaptık. Temiz mi? Gramajları nasıl olacak? Onları kontrol ettik. Ayrıca pide satışları olarak pidemizin gramajları 365 gram olarak belirlendi. Susamlı ve yumurtalı pide fiyatları 5 lira, sade olan pidemizin fiyatı ise 4 lira olarak belirlendi. Ve bunların da denetimlerini yapıyoruz. Koronavirüs hala devam ediyor. Bu Ramazan da bütün işletmelerimizin sağlık açısından, pandemi açısından düzenli bir şekilde kurallara uymasını kendilerine iletiyoruz" diye konuştu.

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