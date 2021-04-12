SON DAKİKA: Bakan duyurdu: Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattı 2022 sonunda açılacak

İstasyonlarda kaba inşaat, tünellerde kalıcı iç kaplama işlerine devam ediyoruz. NATM ve Acil Çıkışlar için toplam 11 şaft açıldı. Yalnız acil çıkışlar için 3 şaft, TBM makinesinin çıkması için ise Kirazlı da 1 şaft hazırlıkları devam ediyor.