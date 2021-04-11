Pilot Yarbay Hakan Eryılmaz ve Pilot Albay Ahmet Kendir yönetimindeki Güney Kore yapımı KT-1 tipi eğitim uçağı önceki gün İzmir Çiğli'deki 2'nci Ana Jet Üssü'den havalandı. Yılmaz ve Kendir bir süre sonra arızalanan uçağı yerleşim yerlerine düşmesin diye denize çevirdi.
Yarbay Yılmaz Orak Adası-İngiliz burnu açıklarında fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan atladı, Albay Kendir ise kontrolü son ana kadar bırakmadı. Motoru bozulan uçağı ustaca manevralarla deniz uçağı gibi suya indiren Albay Kendir, turboprop motoru olan ve 600 km hıza ulaşabilen jet statüsündeki uçağı tek parça halinde güvenli şekilde denize indiren ilk pilot oldu.
SANİYELER İÇİNDE BATTI
Su üstünde kalma özelliği olmayan uçağı denize indiren kahraman pilotun mucize kurtuluşu bununla da sınırlı değil. Kendir'in yardımına 200 metre uzağında avlanan balıkçılar yetişti. Su almaya başlayan uçağın kokpitine giren balıkçılar, Albay Kendir'i çekip çıkarmaya çalıştı ancak başaramadı.