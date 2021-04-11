Karısını 38 yerinden bıçaklayan sanığa bu kez jiletle tehditten ceza!

İzmir 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Aycan Kıncı'nın avukatları İslam Gezer ile Elif Büşra Berber katıldı. Avukat Büşra Berber söz alarak, "Müvekkilimin daha önce şikayetçi olmamasının nedeni çocukları ile tehdit edilmesidir. Evlilik birliği süresince müvekkilim gerek psikolojik gerekse fiziksel şiddet görmüştür. Balkondan atılmıştır. Mahkemenizde olan duruşmada da kendisi jilet ile tehdit edilmiştir. Herhangi bir kanıt veya delil olmadığından müvekkilim de şikayetinden vazgeçtiği için sanık hükmün açıklamasının geri bırakılması kararı almıştır" dedi. Avukat İslam Gezer ise, "Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki sanık ifadelerinde gerekse de Karşıyaka 5. Aile Mahkemesinde görülen boşanma davasında sanığın kriminal bir geçmişi olmadığı öne sürülmektedir. Bu durumdan indirim alması durumu gayesi güdülmektedir. Burada bulunmamızın amacı sanığın kriminal bir geçmişi olduğunu ispatlamaktır" diye konuştu. Sanık Burak Kıncı ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Segbis aracılığıyla mahkemeye bağlandı. Kıncı eşini darp etmediğini tehdit etmediğini belirterek beraatini talep etti.