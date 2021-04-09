İzmir'de düşen askeri uçak hakkında konuşan Karakuş, "Şu anda bir şey söylemek söz konusu olamaz. Çünkü bu eğitim uçağı zaten pilot eğitimi yapılıyor. Bu esnada ne gibi bir olayla karşı karşıya kaldılar da düştüler onu bilmek şu anda mümkün değil." ifadelerine yer verdi.