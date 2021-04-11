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    • 11.04.2021 08:27
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    sıcak bölgede! 'nda askeri helikopterden canlı yayın...

    Terör örgütü PKK’nın yurt içindeki yapılanmasına yönelik başlatılan devam ediyor. Eren-10 Operasyonu’nda PKK’nın Türkiye’deki sözde en üst düzey ismi, Güneydoğu’da yüzde 60’lık alandan sözde sorumlu olan Özgür Gabar kod isimli Fırat Şişman etkisiz hale getirilmişti. ekibi devam eden Eren-10 Operasyonu’na katıldı.

    A Haber sıcak bölgede! Askeri helikopterden canlı yayın...
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    İnsansız hava araçları, ATAK helikopterleri ve karada askeri güç ile süren 'nda birçok terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı koordinesinde son olarak Bestler Dereler bölgesinde 5-8 Nisan tarihleri arasında yapılan Eren-10 Operasyonu'nda 10 terörist etkisiz hale getirilmişti.

    ekibi, Bestler Dereler bölgesinde süren komandoların operasyonuna katıldı. Helikopterle operasyona çıkan komandoların görüntüleri A Haber canlı yayınında ekranlara geldi. Nefes kesen anlar saniye saniye kaydedilirken, kahraman askerlerimiz "Milletimizin her zaman yanındayız. Görevimizin başındayız" dedi.

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    Haberler Güncel A Haber sıcak bölgede! Eren-10 Operasyonu'nda askeri helikopterden canlı yayın...