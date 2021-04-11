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İnsansız hava araçları, ATAK helikopterleri ve karada askeri güç ile süren Eren-10 Operasyonu'nda birçok terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı koordinesinde son olarak Bestler Dereler bölgesinde 5-8 Nisan tarihleri arasında yapılan Eren-10 Operasyonu'nda 10 terörist etkisiz hale getirilmişti.

A Haber ekibi, Bestler Dereler bölgesinde süren komandoların operasyonuna katıldı. Helikopterle operasyona çıkan komandoların görüntüleri A Haber canlı yayınında ekranlara geldi. Nefes kesen anlar saniye saniye kaydedilirken, kahraman askerlerimiz "Milletimizin her zaman yanındayız. Görevimizin başındayız" dedi.

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