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    • 11.04.2021 06:55
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    21 milyon kişinin verisi çalınmıştı! 'ne en üst sınırdan

    Yaklaşık 21 milyon kullanıcısının verisinin çalındığı 'ne ve BTK tarafından en üst sınırdan kesileceği öğrenildi. Ceza tutarının toplamda 3 milyon lirayı bulacağı belirtildi.

    Bedeli ağır oldu! Yemeksepeti'ne en üst sınırdan ceza

    21 milyon kullanıcının verisinin çalındığı ihmali soruşturan Kişisel Verileri Koruma Kurumu () ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) uygulamasına en üst sınırdan kesmeyi planladıkları öğrenildi. Veri hırsızlığının ardından hem KVKK hem de BTK, Yemeksepeti'ne yönelik inceleme başlatırken, iki kurum tarafından da incelemenin çok yönlü şekilde sürdürüldüğü ifade edildi. Ele geçirilen veriler arasında "Ad-soyad, doğum tarihi, Yemeksepeti'ne kayıtlı telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgisi, açık olarak görülemeyen SHA-256 algoritmasıyla maskelenmiş giriş şifreleri" yer aldığı tespit edilirken, ödeme sistemleri ile alakalı olarak kredi kartlarıyla ilgili şüpheli bir durum olup olmadığı da araştırılıyor.

    EN ÜST LİMİTTEN
    Edinilen bilgiye göre Türkiye'nin son yıllarda maruz kaldığı en büyük siber saldırıyı yaşatan Yemeksepeti adlı uygulamaya en üst limitten ceza kesilmesi planlanıyor. Hem ihlali geç bildiren hem de 21 milyondan fazla kişinin verilerini çaldıran uygulama için KVKK'nın veri güvenliğine ilişkin yükümlülüğe aykırılıktan 2 milyon lira, BTK'nın ise siber güvenlikle ilgili gerekli tedbirlerin alınmaması nedeniyle 1 milyon lira ceza kesmeyi planladıkları öğrenildi.

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    Haberler Güncel 21 milyon kişinin verisi çalınmıştı! Yemeksepeti'ne en üst sınırdan ceza