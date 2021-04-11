5 yıldızlı otelde 400 kişilik korona partisi! Tedbirler hiçe sayıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde, sağlık ürünü satan bir firma tarafından bayi toplantısı düzenlendi. Eğitim ve eğlence günleri adı altında yapılan toplantıdan sonra korona virüs tedbirleri hiçe sayılarak otelin bahçesinde parti verildi. O anlar ise cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
Bölgede bulunan ve pandemi kurallarının hiçe sayılmasından rahatsızlık duyan bir şahıs yaşananları cep telefonu ile kaydederek whatsapp ihbar hattına göndererek duruma müdahale edilmesini istedi.
Kuşadası Pine Bay otelde gerçekleştirildiği ileri sürülen etkinlikte doğal sağlık ürünleri satışı yapan bir firma bayi toplantısı düzenlendi. 5 yıldızlı oteldeki toplantıya yaklaşık 400 kişi katıldı.