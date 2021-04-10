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    • 10.04.2021 17:18
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    10 teröristin öldürüldüğü çatışma bölgesinden sıcak görüntüler! Girilmez dedikleri her yere girildi

    Yurt Haberler Müdürü 2 bin metre yükseklikteki 'nda terör hedeflerinin vurulduğu anları canlı yayında saniye saniye aktardı. Operasyonu yöneten komutanlardan Yüzbaşı , "Girilmez dedikleri her yere girdik" dedi.

    Hedefler canlı yayında vuruldu

    7-8 Nisan tarihlerinde 'ın Bestler-Dereler ve bölgesinde 10 teröristin öldürüldüğünü bildirdi. Öldürülen teröristler arasında İçişleri Bakanlığı arananlar listesinde Kırmızı kategoride yer alan sözde Botan saha sorumlusu kod adlı olduğu da bildirildi.

    "GİRİLMEZ DEDİKLERİ HER YERE GİRDİK"
    Yurt Haberler Müdürü operasyonun gerçekleştiği 2 bin metre yükseklikteki 'na gitti.

    Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nın operasyonunu A Haber canlı yayınında görüntüleyen Kerim Ulak son bilgileri de aktardı.

    Yayında operasyonu yöneten Binbaşı , telsizden aldığı bilgilere göre atış talimatları verdi. Atışlar sırasında bölgede terörist unsurların hareketleri de gözcüler tarafından tespit edildi.

    Yine operasyonda yer alan komutanlardan Yüzbaşı , "Girilmez dedikleri her yere girdik" dedi, askerin motivasyonu ve imkanının yüksek olduğunu aktardı.

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    Haberler Güncel 10 teröristin öldürüldüğü çatışma bölgesinden sıcak görüntüler! Girilmez dedikleri her yere girildi