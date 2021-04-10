SON DAKİKA: Sokağa çıkma kısıtlamasını delmek için akılalmaz yöntem! Sahte rezervasyon oyunu

KONAKLAMA ŞARTI ARAYAN DA VAR, BUNA GEREK YOK DİYEN DE…

Bu sistemi denemek için Şile'deki bazı tesisleri aradık. Kimileri konaklama olmadan müşteri alamayacaklarını beyan ederken, bazı tesisler de bize bölgeye gidersek dönüş için imzalı belge verebileceklerini kaydetti. Yine aynı şekilde Çeşme, Urla gibi bölgelerde de aradığımız tesislerden bazıları konaklama yapmadan otelde günübirlik vakit geçirebileceğimiz, kahvaltı yapabileceğimiz bilgisini verdi. Bir tesis çalışanı, "Eğer çalışma belgeniz var ve sokağa çıkma kısıdımız yoksa burada kahvaltı ya da yemek için rezervasyon yapabiliyoruz. Herhangi bir engel yok. Olası bir denetimde otel misafiri olduğunuzu söylemeniz yeterli" ifadelerini kullandı.

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