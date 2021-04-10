Güvenlik güçleri sınır bölgelerinde teröristlere ve mülteci gruplara karşı görevlerini kesintisiz olarak sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye sınırından Türkiye'ye tünel kazarak girmeye çalışan 24 kişilik mülteci grubunun tespit edildiği açıklandı.
Bakanlık'tan yapılan açıklama şu şekilde:
100 METRE UZUNLUĞUNDA TÜNEL TESPİT EDİLDİ
"Sınırlarımızda kahramanca ve fedakârca görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemize yönelik yaşa dışı geçiş veya sızma girişimlerini önlemeye devam ediyor. Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Bükülmez (Şehit Er Hüseyin Koroç) Hudut Karakolunda görev yapan Kahraman Hudut Kartallarımız bölgede icra ettikleri arama-tarama faaliyeti sırasında yaklaşık 100 metre uzunluğunda tünel tespit etti.
24 KİŞİLİK MÜLTECİ GRUBU YAKALANDI
Mehmetçiklerimizin dikkati sayesinde tespit edilen tünelde ülkemize sızmaya çalışan 24 kişilik mülteci grup da yakalandı. Bölgede yapılan detaylı incelemelerde tünelin bir ucunun Suriye'deki Atme çadır kentindeki bir eve çıktığı belirlendi.
TÜNEL KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ
Yasa dışı geçişlerin yanı sıra terörist sızmalarında da kullanılabileceği değerlendirilen tünel kullanılamaz hâle getirildi."