Güvenlik güçleri sınır bölgelerinde teröristlere ve mülteci gruplara karşı görevlerini kesintisiz olarak sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye sınırından Türkiye'ye tünel kazarak girmeye çalışan 24 kişilik mülteci grubunun tespit edildiği açıklandı.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şu şekilde:

100 METRE UZUNLUĞUNDA TÜNEL TESPİT EDİLDİ

"Sınırlarımızda kahramanca ve fedakârca görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemize yönelik yaşa dışı geçiş veya sızma girişimlerini önlemeye devam ediyor. Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Bükülmez (Şehit Er Hüseyin Koroç) Hudut Karakolunda görev yapan Kahraman Hudut Kartallarımız bölgede icra ettikleri arama-tarama faaliyeti sırasında yaklaşık 100 metre uzunluğunda tünel tespit etti.