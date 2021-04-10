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    • 10.04.2021 16:22
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan annesi vefat eden Adalet Bakanı 'e başsağlığı mesajı

    Son dakika haberine göre Başkan , annesi vefat eden Adalet Bakanı 'e taziyelerini iletti. Erdoğan, "Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet, Abdulhamit Bey'e ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı." dedi.

    Başkan Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

    Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül kardeşimin muhterem validesi Saliha Gül hanımefendinin vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet, Abdulhamit Bey'e ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan annesi vefat eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e başsağlığı mesajı