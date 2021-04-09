Son dakika haberi...Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül'ün vefat ettiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli kardeşim, bakan arkadaşım Abdülhamit Gül Beyefendi'nin muhterem anneleri Saliha Hanımefendi tedavi gördüğü hastanede rahmet-i rahmana kavuştu. Mekanı cennet, makamı âli olsun." ifadelerini kullandı.

Saliha Gül'ün Ankara Şehir Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü ve yaklaşık 3 aydır entübe durumda olduğu öğrenildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, annesi vefat eden Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e taziye dileklerini iletti.



Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül'ün kıymetli anneleri Saliha teyzemizin vefat ettiğini teessürle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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