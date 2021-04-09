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    • 09.04.2021 22:57
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    ! Adalet Bakanı 'ün annesi Kovid-19 nedeniyle

    Gelen haberi Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından Adalet Bakanı 'ün annesi 'ün ğini açıkladı.

    AA
    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün acı günü

    haberi...Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Adalet Bakanı 'ün annesi 'ün ğini bildirdi.

    Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli kardeşim, bakan arkadaşım Abdülhamit Gül Beyefendi'nin muhterem anneleri Saliha Hanımefendi tedavi gördüğü hastanede rahmet-i rahmana kavuştu. Mekanı cennet, makamı âli olsun." ifadelerini kullandı.

    Saliha Gül'ün Ankara Şehir Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü ve yaklaşık 3 aydır entübe durumda olduğu öğrenildi.

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, annesi vefat eden Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e taziye dileklerini iletti.

    Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül'ün kıymetli anneleri Saliha teyzemizin vefat ettiğini teessürle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Son dakika! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül Kovid-19 nedeniyle vefat etti