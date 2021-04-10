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    • 10.04.2021 16:28
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    ? neler olacak?

    ? vatandaşlar tarafından merak edilen konuların başında geliyor. Vakaların artmasıyla birlikte Ramazan ayında tam kapanma olacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Peki 21 gün tam kapanma olacak mı? ?

    takvim.com.tr
    21 gün tam kapanma olacak mı? Ramazan ayı yasakları neler olacak?

    Ramazan ayı yasakları neler olacak? 21 gün tam kapanma olacak mı? Ramazan ayında 21 gün yasak olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 21 gün tam kapanma olacak mı sorusunun cevabı arama motorlarında sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma sınırlaması ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan ayı ile ilgili şu ifadeleri kullandı; "Bu mübarek ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız."

    RAMAZAN AYI YASAKLARI NELER OLACAK?

    - 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

    - Hafta içi tüm illerde 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasak olacak.

    - Restoran, lokanta, kafeler kapalı olacak. Bu gibi işletmeler sadece paket servisi yapabilecek.

    - Ülke genelinde sahur ve toplu iftarlar yasak olacak.

    - Teravih namazları camilerde kılınamayacak.

    - Yasaklı günlerde market, kasap, manav, kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

    - Fırın, ekmek ve unlu mamuller satan yerler açık olacak.

        Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Kayıpmaz, 13 Nisan'da başlayacak Ramazan ayı öncesi ek tedbirlerin alınabileceğini söyledi. Kayıpmaz, "Ramazan ayı içerisinde de belirli ek tedbirlerin gündeme gelebileceği görülüyor. Kamuda, özel sektörde uzaktan çalışma, bazı kapatma kararları düşünülebilir" dedi.

        Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili açıklama yapmıştı. Bakan Koca; "Bilim Kurulumuzun gündeminde daha çok bölgelerin, sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği şekliyle, yani düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak ayrımının nasıl olması gerektiğini, hangi kriterlerin esas alınması gerektiği ve illerde nasıl bir kısıtlama veya açılma yapılması gerektiğini tartıştık. Tam kapanma gibi bir durumu düşünmüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, toplantıda önemli açıklamalar yaptı.

        Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüsle mücadeleden de bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir temeli olmayan finans hareketlerine karşı önlemlerimizi alıyoruz. Ülkemizi büyütmeye çalışıyoruz. Üretim tarafında çarklar dönüyor. Salgın tedbirinden etkilenen yeme-içme sektöründekiler başta olmak üzere çözüm üretmeye çalışıyor, bunu ortadan kaldırmak istiyoruz. Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirerek bayram sonrası güzel günlere hazırlamak istiyoruz. Avrupa ülkelerinin hemen tamamı Türkiye'den daha ağır kapatma tedbirleri uyguluyor." ifadelerine yer verdi.
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