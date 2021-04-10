21 gün tam kapanma olacak mı? Ramazan ayı yasakları neler olacak?

Ramazan ayı yasakları neler olacak? 21 gün tam kapanma olacak mı? Ramazan ayında 21 gün yasak olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 21 gün tam kapanma olacak mı sorusunun cevabı arama motorlarında sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma sınırlaması ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan ayı ile ilgili şu ifadeleri kullandı; "Bu mübarek ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız."
RAMAZAN AYI YASAKLARI NELER OLACAK?
- 81 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
- Hafta içi tüm illerde 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkmak yasak olacak.
- Restoran, lokanta, kafeler kapalı olacak. Bu gibi işletmeler sadece paket servisi yapabilecek.
- Ülke genelinde sahur ve toplu iftarlar yasak olacak.
- Teravih namazları camilerde kılınamayacak.
- Yasaklı günlerde market, kasap, manav, kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.
- Fırın, ekmek ve unlu mamuller satan yerler açık olacak.