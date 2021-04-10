Güvenlik güçlerinin sınır içindeki ve sınır ötesindeki teröristlere karşı mücadelesi devam ediyor. Devam eden Eren-10 operasyonundan da geçtiğimiz gün güzel bir haber geldi. 16 askerimizin şehit edilmesinden direkt sorumlu olan PKK'nın sözde Botan sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman öldürüldü.

BAKAN SOYLU "UYY UYY UYY KIPKIRMIZI" DİYEREK DUYURDU

Terörist Şişman'ın etkisiz hale getirildiğini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından "Uyy Uyy Şırnak Domuz Dağı'da 6 terörist oldu 8 biri de kıpkırmızı. Kahramanlar, Allah razı olsun. Milletimizin yüreğini soğutuyorsunuz." sözleriyle duyurdu.

OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Eren-10 operasyonuna ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Terör örgütü PKK'nın sızma girişimlerinin engellediği o anlar saniye saniye kayıt altına alındı.

Teröris başlarından PKK'lı Fırat Şişman ile birlikte 10 hain düzenlenen operasyonla öldürüldü.

Son günlerde peş peşe düzenlenen başarılı operasyonların ardından yurt içindeki terörist sayısı ise 3 binden 300'ün altına indi.