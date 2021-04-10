Ankara'dan dönen TBMM İdari Amiri ve AK Parti Milletvekili Ali Şahin'in içerisinde bulunduğu otomobil, Niğde- Adana karayolu üzerindeki Göbekli Dağ mevkiinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kayarak, önünde ilerleyen TIR'a çarptı.
Kaza sonrası sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Ali Şahin, "Çok kötü kaza geçirdik. Mahsur durumdayız. Tipi var, acil yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Bölgeye ulaşan ekipler, Milletvekili Ali Şahin ve beraberindeki şoförünü alarak, hastaneye götürdü.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Polis ekiplerimiz Ali Şahin'e ulaştı. Niğde'ye intikal ediyorlar. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.