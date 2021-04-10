



' GENEL SAĞLIK DURUMU İYİ'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "TBMM Meclis İdare Amirimiz, Gaziantep Milletvekilimiz Sayın Ali Şahin ve ekibine geçmiş olsun diliyorum.