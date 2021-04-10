



"SADECE BİR EĞİTİM YERLEŞKESİ DEĞİL, BURASI BİR TARİH"

İÜ Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü'nde son sınıfta olduğunu ifade eden bir öğrenci ise, "İBB İletişim platformlarına ulaşmaya çalıştığımızda, aldığımız cevaplar neticesinde, bu yerleşkenin halk oylaması ile seçilen bir projede burada kalacağını biliyorduk. Lakin, sonrasında bir haber ajansından aldığımız bilgi ile, bizim Göztepe Yerleşkesi'ne taşınacağımızı öğrendik. Bir proje söz konusu ama bu projede biz okul öznesi öğrenciler ve öğretim elemanları kale alınmamış. Burası sadece bir eğitim yerleşkesi değil, burası bir tarih. Biz 100 yılı aşkın süredir buradayız. Hali hazırda istenen hal binası projesinde neden bizim olmadığımızı İBB kanallarından değil, ulusal bir yayın kanalından öğreniyoruz" ifadelerini kullandı.

"PİYANOLARI DEPOYA KOYARSINIZ CEVABI ALDIK"

İÜ Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde Yüksek Lisans Öğrencisi olan Yılmaz Karaman, "Ben çok üzgünüm. Biz bir şeylerin daha güzel olacağına çok inandık ancak şu an olan şey sadece bir hayal kırıklığı. Bize gösterilen yer Göztepe'de iki katlı küçük iki bina. Bizim piyanolarımız bile oraya sığmaz. Okula sığmayacağımızı belediyeye söylediğimiz zaman da, bize gelen cevap 'O zaman piyanoları depoya koyarsınız?' okulun yönetici hocalarına gelen cevabı söylüyorum. Bu bina çok daha iyi bir hale getirilip kullanılabilir. Biz sanatçılar, sanat öğrencileri olarak çok umutluyduk. 'Her şey çok güzel olacak' dendi ama hiçbir şey güzel olmadı" diye konuştu.