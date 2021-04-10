İÜDK Kadıköy Rıhtımı'ndaki tarihi binadan, Göztepe'deki yerleşkeye taşınma kararının alınmasına öğrenciler tepki gösterdi. İtalyan mimar Umberto Ferrari'nin 1927'de hal binası olarak inşa ettiği ve Haldun Taner Sahnesi'ne de ev sahipliği yapan bina, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne ait. İBB tarafından restore edilecek 286 koltuklu tiyatro, çalışmalardan sonra 543 koltuk kapasitesine sahip olacak. Ancak 1986'dan bu yana sayısız öğrencinin yetiştiği İÜDK, artık bu binada yer almayacak. İÜDK öğrencileri ise eğitimlerine Göztepe'de değil, İBB tarafından restore edilecek hal binasında devam etmek istiyor. Okullarının taşınacağını yayın kuruluşlarından öğrendiklerini ifade eden öğrenciler, taleplerini dile getirmek için ise İBB ile iletişime geçmeye çalıştıkları ancak bir cevap alamadıkları için tepkili. Seslerini duyurmak adına okul binası önünde toplanan bir grup öğrenci, basın açıklaması yaptı. Durumu sanatları ile protesto etmek isteyen öğrenciler, açıklamadan önce keman çalarak, şarkı söyledi.
"ALINAN KARAR ÜZERİNE BİR BİLGİ VE YAPILAN İTİRAZLARA BİR CEVAP ALAMADIK"
"Öncelikle size sanatımızla, amiyane tabir olacak ama bir şov yapmak istiyoruz. Seslerimizle, söylediğimiz şarkılarla ve danslarımızla... Akabinde de basın açıklamamızı yapacağız" diyen öğrenciler, bir süre keman çalarak şarkı söyledikten sonra basın açıklaması yaptı.
Öğrenciler İnsiyatifi temsilcisi ve Bale Anasanat Dalı son sınıf öğrencisi Ekin Deniz Akarslan, grup adına basın açıklamasını okudu. Açıklamada, "Okulumuzun taşınma haberini internet üzerinden öğrenmenin üzüntüsü ve kızgınlığı içerisinde belediyeye ulaşabileceğimize inandığımız her türlü kanaldan iletişime geçmeye ve kararın netliği ve durumu hakkında bilgi almaya çalıştık. Bu süreçte İstanbul Büyükşehir Belediyesine onlarca mail, beyaz masaya şikayet formları ve belediye binasına gidip görüşme gerçekleştirmeye çalıştık. Ne Büyükşehir Belediyesi'nden ne de Büyükşehir Belediyesi'nin iletişim kanallarından, alınan karar üzerine bir bilgi ve yapılan itirazlara bir cevap alamadık. Restorasyon sonrasında gideceğimiz söylenen Göztepe'deki yerleşkenin kesinlikle bir sanat eğitiminin fiziksel ihtiyaçlarını karşılamayacak halde olduğu inisiyatifteki arkadaşlarımız tarafından, bizzat Göztepe'ye gidilerek görülmüştür. Alınamayan cevaplara karşılık olarak başlattığımız kamuoyu çalışmalarında bizimle olduğunu gördüğümüz sanatçılara ve öğrenci dayanışmalarına teşekkür ederken, kamuoyuna henüz bir açıklamada bulunmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve başkanına şu soruyu soruyoruz: Neden düzenlenen yarışmada seçildiği gibi hal binasının restorasyonunda korunacak olan konservatuvarımızı, 2016 yılında onaylanmış başka bir projeye dönerek kapsam dışına alıyor ve bizi okulumuzdan ediyorsunuz? Ve bu süreci şeffaflıkla neden okulun tüm bileşenleri ile paylaşmıyorsunuz?" ifadelerine yer verildi.