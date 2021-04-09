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    • 10.04.2021 02:03
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    Başkan Erdoğan'a hakaret eden CHP İl Başkanlığına soruşturma başlatıldı

    'de CHP'nin siyasi parti logosu ile billboard ve raketlere asılan afişlerin içeriği itibariyle Başsavcılığınca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...

    İHA
    Başkan Erdoğan'a hakaret eden Kırşehir CHP...

    Halk Partisi'ne (CHP) Başkan 'a hakaret suçu işlediği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

    CHP'nin siyasi parti logosu ile billboard ve raketlere asılan afişlerin içeriği itibariyle Cumhuriyet Başsavcılığınca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlatıldığı savcılıkça duyuruldu.

    Yazılı yapılan açıklamada, "Soruşturma kapsamında gerekli tespitler yapılarak afişlere CMK hükümleri gereğince suç delili olmaları sebebi ile el konulmuştur. El koyma işlemi afişleri asan firma yetkililerinin afişleri bulundukları yerden çıkararak kolluk kuvvetlerine teslim etmeleri suretiyle icra edilmiştir." denildi.

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