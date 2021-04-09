Kırşehir Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçu işlediği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
CHP'nin siyasi parti logosu ile billboard ve raketlere asılan afişlerin içeriği itibariyle Cumhuriyet Başsavcılığınca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlatıldığı savcılıkça duyuruldu.
Yazılı yapılan açıklamada, "Soruşturma kapsamında gerekli tespitler yapılarak afişlere CMK hükümleri gereğince suç delili olmaları sebebi ile el konulmuştur. El koyma işlemi afişleri asan firma yetkililerinin afişleri bulundukları yerden çıkararak kolluk kuvvetlerine teslim etmeleri suretiyle icra edilmiştir." denildi.
- Güncel
- 10.04.2021 02:03
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- Son Güncelleme:
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- 10.04.2021 02:03
Başkan Erdoğan'a hakaret eden Kırşehir CHP İl Başkanlığına soruşturma başlatıldı
Kırşehir'de CHP'nin siyasi parti logosu ile billboard ve raketlere asılan afişlerin içeriği itibariyle Cumhuriyet Başsavcılığınca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...
Kırşehir Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçu işlediği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.