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    'nin CEO'su 16 gün sonra ortaya çıktı!

    21.6 milyon üyesinin bilgilerini 18 Mart'ta hackerlara kaptıran 'nin CEO'su , 16 gün sonra açıklama yaparak "Çok üzgünüm" dedi. Sosyal medya hesabından önceki akşam paylaşım yapan Aydın, "Benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için tüm geliştirmeleri yapmayı sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.

    16 gün sonra ortaya çıktı
    21.6 milyon üyesinin bilgilerini 18 Mart'ta hackerlara kaptıran Yemeksepeti'nin CEO'su Nevzat Aydın, 16 gün sonra açıklama yaparak "Çok üzgünüm" dedi. Sosyal medya hesabından önceki akşam paylaşım yapan Aydın, "Benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için tüm geliştirmeleri yapmayı sürdürüyoruz" ifadesini kullandı. Aydın, şöyle devam etti: "'ni bugünkü konumuna sizlerden oluşan getirdi. Dünden gereken dersleri çıkardık; çok daha inançlı ve çok daha güçlü bir şekilde Yemeksepeti'nin yarınını inşa edeceğiz."

    Olayı 27 Mart'ta duyuran Yemeksepeti, "Saldırıyı 25 Mart'ta tespit ettik" demişti. Yapılan incelemede, saldırının 18 Mart'ta gerçekleştiği ortaya çıkmıştı.

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    Haberler Güncel Yemeksepeti'nin CEO'su Nevzat Aydın 16 gün sonra ortaya çıktı!