Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.04.2021 20:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.04.2021 21:19
    ABONE OL

    Son dakika: 9 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı

    Son dakika haberi... 9 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarının yer aldığı son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 305 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 408 oldu.

    takvim.com.tr
    Koronavirüste son durum

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 9 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarının yer aldığı son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

    Tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 305 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 408 oldu.

    Son 24 saatte 35 bin 786 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 268 bin 678'e yükseldi.

    Toplam test sayısı 40 milyon 994 bin 845'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 745 bin 657, vefat sayısı 33 bin 454, ağır hasta sayısı 2 bin 658 oldu.

    Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

    8 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

    7 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

        6 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

        5 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

        4 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

            3 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

            2 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

            1 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                31 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

                30 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

                29 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

                    28 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

                    27 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

                    26 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

                        25 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

                        24 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

                        23 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
                            Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 9 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı