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    • 09.04.2021 19:33
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    ? ? Bir ilden daha uzaktan eğitim kararı!

    ? ? Birçok ilde okullarda uzaktan eğitim sistemine geçildi. Yüz yüze eğitim kararının ardından vaka sayılarının yükselmesi nedeniyle uzaktan eğitim kararları da alındı. Peki okullar kapandı mı? Hangi illerde okullar kapandı?

    takvim.com.tr
    Okullar kapandı mı? Hangi illerde okullar kapandı? Bir ilden daha uzaktan eğitim kararı!

    Hangi illerde okullar kapandı? Okullar kapandı mı? Valiliklerden alınan kararlara göre yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitim sistemine geçiş yapılıyor. Uzaktan eğitim yapılan iller arasına her geçen gün yeni iller katılıyor. Peki, okullar kapandı mı? Hangi illerde okullar kapandı?

    OKULLAR KAPANDI MI?

    İstanbul'da yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Seyrek nüfuslu yerlerdeki bütün okullarımız açık Türkiye genelinde böyle. Ortaokullarımızda beşinci, altıncı ve yedinci sınıflarımız uzaktan eğitime devam ederken sekizinci sınıflarımız yüz yüze eğitime devam ediyor. Aynı şekilde anaokullarımız bünyelerindeki okulların eğitim öğretim şekline uygun olarak devam ediyor. İlkokullarımız 1,2,3,4'üncü sınıflarımız açık haftada iki gün. Derslerimiz 30 dakika, on dakika arayla devam ediyor.

    12'nci sınıflarımız yine 16 saat ile 24 saat aralığında eğitim öğretime devam ediyor. Genel olarak toplumda karşılaşabildiğimiz sorunlar nispi olarak tabi ki okullarımızda da yaşanabiliyor. Alınan önlemlerle, korunaklı sistemlerle okullar daha özel bir çevre. Bu bağlamda genel olarak İstanbul'da öğrencilerimiz okullarımıza devam ediyor. Bu oran yüzde 80 civarında. Eğer ailelerimiz isterse çocuklarımızı okullara göndermeyebiliyor, uzaktan eğitime katılıyorlar. Genel çerçevede İstanbul'da süreç kontrollü bir şekilde devam ediyor" dedi.

        HANGİ İLLERDE OKULLAR KAPANDI?

        ANKARA

        Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kurul, dün Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplandı. Salgın süreciyle ilgili gelinen aşamada Ankara'da özellikle son bir hafta içerisinde ve genç nüfustaki COVID-19 vaka sayılarındaki yükselişin eğitim ve öğretimde bir takım ek tedbirler alınmasını gerekli kıldığı belirtildi. 5 Nisan itibarıyla Ankara geneli için şu kararlar alındı:

        *Okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek.

        *Birleştirilmiş sınıflı okullarda ve kırsal mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşimyerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek.

        *Destekleme ve yetiştirme kurslarında, yüz yüze eğitime devam edilecek.

        *İlkokullarda eğitim 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim şeklinde devam edecek.

        *Ortaokullarda 5,6,7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.

        *Ortaokul 8.sınıflar haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam edecek.

        *Lise hazırlık, 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.

        *12. sınıflar seyreltilmiş gruplar hâlinde haftada 16-24 saat olarak yüz yüze eğitime devam edecek.

        * Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulu ve sınıfları tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecek.

        *Okullardaki sınav uygulamaları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek.

        ERZURUM

        - Okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek

        - Birleştirilmiş sınıflı okullarda, kırsal mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek.

        - 8 ve 12'nci sınıflar ile mezunlara yönelik destekleme ve yetiştirme kurslarının salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze eğitime devam edecek, bu kurslarda görevli yönetici, öğretmen ve öğrencilerin hafta sonu kısıtlamalardan muaf tutulacak.

        - İlkokullarda eğitimin 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim düzeninde devam edecek.

        - Ortaokullarda 5, 6, 7'nci sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.

        - Ortaokul 8'inci sınıflarda haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam edilecek.

        - Lise hazırlık, 9, 10, 11'inci sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.

        - 12. sınıfların seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16 ila 24 saat olarak yüz yüze eğitime devam edecek.

        - Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulu ve sınıfları tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecek.

        - Okullardaki sınav uygulamaları salgın tedbirleri çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek.

        - Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı yapılacak.

        Açıklamada, mülki idare amirlikleri ve ilgili kurumların uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için tedbir alacağına dikkat çekildi.

        ESKİŞEHİR

        Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, COVID-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında eğitim kurumlarının 8 ve 12. sınıfları haricinde uzaktan eğitime geçilmesi kararını aldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Eskişehir'de vaka sayısı artışının önlenmesi amacıyla özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulları ve okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm eğitim kurumlarının 8. ve 12. sınıfları hariç uzaktan eğitime geçilmesine karar verildiği belirtildi.

        Açıklamada, park, bahçe, tematik park, mesire alanları gibi yoğunluk oluşturan alanlara girişler ile restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya, çay bahçeleri gibi yeme-içme yerlerinde gün, nişan, doğum günü gibi sosyal mesafeyi azaltıcı etkinliklerin kısıtlanmasına, izin verilmeyen etkinliklerin denetim ekiplerince yoğun olarak denetlenmesi kararlaştırıldığı kaydedildi.

            KARABÜK VE SAKARYA

            Karabük ve Sakarya'da COVID-19 vakası görülen 3 okulda eğitime ara verildi. Karabük ve Sakarya'da iki özel eğitim uygulama okulu ile bir ilkokulda, COVID-19 vakalarının görülmesi üzerine uzaktan eğitime geçildi.

            Karabük Valiliği tarafından Mehmet Mescier Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Karabük Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun bazı personellerinde COVID-19 tespit edildiği ve temaslı sayısının fazla olduğu belirtildi.

            Mehmet Mescier Özel Eğitim Uygulama Okulu 5 Nisan, Karabük Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun da 7 Nisan itibariyle 10 gün süreyle uzaktan eğitime geçti.

            YALOVA

            Yalova'da, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda 7 Nisan'dan itibaren tam zamanlı uzaktan eğitime geçildi. Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Muammer Erol başkanlığında COVID-19 tedbirleri kapsamında Eğitim Uygulamaları gündemi ile toplandı. Toplantının ardından yapılan açıklamada 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda yarından itibaren tam zamanlı uzaktan eğitime geçileceği belirtildi.

            Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada, "COVID-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu risk yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler Sağlık Bakanlığı ve COVID-19 Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçilmelidir. Bu kapsamda ilimizde vaka sayısı artışının önlenmesi amacıyla aşağıda yer alan tüm resmi ve özel eğitim kurumlarının, özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulları, sınıfları ve okul öncesi eğitim kurumları ile 8 ve 12. Sınıflar hariç resmi özel tüm okulların 1, 2, 3 ve 4 sınıflarının 7 Nisan tarihinden itibaren uzaktan eğitime geçilmesine oy birliği ile karar verildi" denildi.

            KASTAMONU

            Kastamonu'nun Küre ilçesinde COVID-19 tedbirleri kapsamında 6 okulda eğitim öğretimin uzaktan yapılması kararı alındı.

            Kaymakam Furkan Berber başkanlığında yapılan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, bazı okullarda öğrenci ve öğretmenlerde temaslı ve pozitif vakalar bulunması değerlendirildi. Vaka sayılarındaki artış nedeniyle Küre Anaokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Yatılı Bölge Ortaokulu, Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Çaybükü Yayla İlkokulu'nda eğitim öğretimin 14 Nisan'a kadar uzaktan devam etmesi kararlaştırıldı.

            MANİSA

            Manisa'da, COVID-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle okulların bazı sınıflarında yüz yüze eğitime ara verilip, uzaktan eğitime geçildi.

            Manisa İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında toplandı. Kurul, toplantıda, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak, COVID-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar aldı.

            "Okul öncesi eğitim kurumlarında, özel eğitim okullarında ve özel eğitim sınıflarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek. Birleştirilmiş sınıflı okullarda, köy gibi seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitim sürecek. İlkokullarda eğitim seyreltilmiş sınıflarda 2 gün okulda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim şeklinde olacak. Ortaokullarda 5, 6 ve 7'inci sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek. Ortaokul 8'inci sınıfların haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitime devam edilecek. Lise hazırlık, 9,10 ve 11'inci sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitim uygulanacak. 7 ve 12'inci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak. Destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze eğitime aynı şekilde devam edecek. Okullardaki sınavlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda seyreltilmiş sınıflarda gerçekleştirilecek" denildi.
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            Haberler Güncel Okullar kapandı mı? Hangi illerde okullar kapandı? Bir ilden daha uzaktan eğitim kararı!