Okullar kapandı mı? Hangi illerde okullar kapandı? Bir ilden daha uzaktan eğitim kararı!

HANGİ İLLERDE OKULLAR KAPANDI?

ANKARA

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kurul, dün Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplandı. Salgın süreciyle ilgili gelinen aşamada Ankara'da özellikle son bir hafta içerisinde ve genç nüfustaki COVID-19 vaka sayılarındaki yükselişin eğitim ve öğretimde bir takım ek tedbirler alınmasını gerekli kıldığı belirtildi. 5 Nisan itibarıyla Ankara geneli için şu kararlar alındı:

*Okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek.

*Birleştirilmiş sınıflı okullarda ve kırsal mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşimyerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek.

*Destekleme ve yetiştirme kurslarında, yüz yüze eğitime devam edilecek.

*İlkokullarda eğitim 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim şeklinde devam edecek.

*Ortaokullarda 5,6,7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.

*Ortaokul 8.sınıflar haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam edecek.

*Lise hazırlık, 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.

*12. sınıflar seyreltilmiş gruplar hâlinde haftada 16-24 saat olarak yüz yüze eğitime devam edecek.

* Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulu ve sınıfları tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecek.

*Okullardaki sınav uygulamaları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek.