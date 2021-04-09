Okullar kapandı mı? Hangi illerde okullar kapandı? Bir ilden daha uzaktan eğitim kararı!

Hangi illerde okullar kapandı? Okullar kapandı mı? Valiliklerden alınan kararlara göre yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitim sistemine geçiş yapılıyor. Uzaktan eğitim yapılan iller arasına her geçen gün yeni iller katılıyor. Peki, okullar kapandı mı? Hangi illerde okullar kapandı?
OKULLAR KAPANDI MI?
İstanbul'da yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Seyrek nüfuslu yerlerdeki bütün okullarımız açık Türkiye genelinde böyle. Ortaokullarımızda beşinci, altıncı ve yedinci sınıflarımız uzaktan eğitime devam ederken sekizinci sınıflarımız yüz yüze eğitime devam ediyor. Aynı şekilde anaokullarımız bünyelerindeki okulların eğitim öğretim şekline uygun olarak devam ediyor. İlkokullarımız 1,2,3,4'üncü sınıflarımız açık haftada iki gün. Derslerimiz 30 dakika, on dakika arayla devam ediyor.
12'nci sınıflarımız yine 16 saat ile 24 saat aralığında eğitim öğretime devam ediyor. Genel olarak toplumda karşılaşabildiğimiz sorunlar nispi olarak tabi ki okullarımızda da yaşanabiliyor. Alınan önlemlerle, korunaklı sistemlerle okullar daha özel bir çevre. Bu bağlamda genel olarak İstanbul'da öğrencilerimiz okullarımıza devam ediyor. Bu oran yüzde 80 civarında. Eğer ailelerimiz isterse çocuklarımızı okullara göndermeyebiliyor, uzaktan eğitime katılıyorlar. Genel çerçevede İstanbul'da süreç kontrollü bir şekilde devam ediyor" dedi.