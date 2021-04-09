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    • 09.04.2021 19:08
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    kaç yaşında nereli? ?

    ? , kaç yaşında, nereli? Sosyal medyada söylediği sözlerle tepki çeken ve Twitter gündemien giren Ersin Korkut ne dedi? Oyuncu Ersin Korkut, sosyal medya platformu TikTok'ta yayınlanan bir videoda Diyarbakır için tepki çeken ifadeler kullandı.

    takvim.com.tr
    Ersin Korkut kimdir kaç yaşında nereli? Ersin Korkut ne dedi?

    Ersin Korkut ne dedi? Ersin Korkut kimdir, kaç yaşında, nereli? Bir TikTok videosunda söylediği sözlerle gündemin ilk sırasına oturan Ersin Korkut'un sözlerine tepki yağıyor. Bu gelişmenin ardından Ersin Korkut kimdir, kaç yaşında, nereli sorularına da yanıt aranıyor. Peki Ersin Korkut ne dedi?

    ERSİN KORKUT NE DEDİ?

    Oyuncu Ersin Korkut'un Diyarbakır ziyaretinde yanındaki şahıs ile yaptığı konuşma, sosyal medya platformu TikTok'ta yayınlandı. Şahsın sorduğu "Diyarbakır'ı nasıl buldun?" sorusuna cevap veren Korkut, "Diyarbakır, Amed. Bizim başkentimiz" ifadelerini kullandı.

    ERSİN KORKUT KİMDİR?

    Ersin Korkut, 1977 yılında, Hakkari'de dünyaya geldi. Babası köy hizmetlerinden emekli, annesi ev hanımıdır. 5 kardeştirler. İlk ve orta dereceli eğitimini Hakkari'de tamamladıktan sonra aynı şehirde bir süre taksi şöförü olarak çalışan Korkut, iş bulmak amacıyla 1998 yılında İstanbul'a taşındı. Yılmaz Erdoğan dayısının oğludur.

    İstanbul'a geldiğinde bir iş bulmak için uğraşan ve gazete gördüğü ilanı değerlendirerek Merter semtinde bulunan bir pizza dükkanında bulaşıkçı olarak çalışmaya başlayan Korkut'un şansı, akrabası olan ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın kendisini BKM kadrosuna alması ile döndü. BKM'de çeşitli işlerde görev alan Korkut, Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununda sahne teknisyeni olarak görev yaptığı sırada Yılmaz Erdoğan'dan izin alarak oyunda ufak bir rol alarak sahneye çıktı. Seyirciler tarafından çok beğenilen ve bol bol alkışlanan Ersin Korkut, kendisine yeni kariyer olarak oyunculuğu seçti.

        İlk olarak Cem Yılmaz ile beraber Doritos reklamlarında yer alan ve "Doktor Bu Ne?" repliği ile izleyicileri güldüren genç oyuncu, 2004 yılında, Sevinçli Halleradlı mini T.V. serisi ile televizyon dünyasına adım attı.

        2005 yılında, Yılmaz Erdoğan'ın yazar, yönetmen ve oyuncu olarak kadrosunda bulunduğu Organize İşler adlı sinema filminde rol alarak beyaz perde macerasına başlayan Korkut, 2007 yılında Şafak Sezer ile beraber Kutsal Damacana ve 2009 yılında, bir Yılmaz Erdoğan filmi olan Neşeli Hayatfilmlerinde rol aldı.

        Ersin Korkut, BKM tarafından hazırlanan komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın kadrosunda yer aldı.
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