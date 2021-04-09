Önceki gün Konya Karatay'da Türk Yıldızları'na ait NF-5 tipi akrobasi uçağının düşmesi ve Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in şehit olmasının ardından bir kötü haber de bugün İzmir'den geldi. Foça açıklarında eğitim uçuşu yapan KT-1 tipi uçak düştü.
PİLOTLAR KURTARILDI
Milli Savunma Bakanlığı olayla ilgili Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı "İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı."
İZMİR VALİSİ: İKİ PİLOTUMUZ SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİMİZ TARAFINDAN KURTARILMIŞTIR
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Foça ilçesi açıklarında denize düşen eğitim uçağındaki iki pilotun kurtarıldığını bildirdi.
Köşger, AA muhabirine, Çiğli 2. Ana Jet Üssüden kalkan KT-1 tipi eğitim uçağının henüz bilinmeyen nedenle Foça ilçesi Borak Adası İngiliz Burnu açıklarında denize düştüğünü belirtti.