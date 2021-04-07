



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Konya'da eğitim uçuşu yapan, Hava Kuvvetleri'ne ait NF-5 uçağı, saat 14.15'te henüz bilinmeyen nedenle kaza kırıma uğradı. Bakanlık tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.