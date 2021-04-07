Son dakika haberi... Konya'da, Hava Kuvvetleri'ne ait NF-5 uçağı, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalandıktan sonra üs yakınında kaza kırıma uğradı. Uçağın pilotunun şehit olduğu bildirildi.
ŞEHİDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Olay yerinde yapılan incelemelerde uçağın pilotu Yüzbaşı Pilot Burak Genççelebi şehit oldu. Şehit pilot Burak Genççelebi'nin İzmir Çiğli'den geldiği ve Konya'da 1 yıldır bulunduğu öğrenildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Konya'da eğitim uçuşu yapan, Hava Kuvvetleri'ne ait NF-5 uçağı, saat 14.15'te henüz bilinmeyen nedenle kaza kırıma uğradı. Bakanlık tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.