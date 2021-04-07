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    • 07.04.2021 16:05
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    SON DAKİKA: Karatay'da uçağı düştü! Uçağın pilotu Yüzbaşı Burak Genççelebi şehit oldu

    Son dakika haberleri... 'da 'nin akrobasi ekibi 'ndaki NF-5 uçağının eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu pilot Yüzbaşı Burak Genççelebi şehit oldu. MSB'den yapılan açıklamada "Konya’da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağımızın pilotu şehit olmuştur. Kahraman Pilotumuza Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi. Başkan Erdoğan, kaza sonrası "Konya'da bir gösteri uçağımızın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim. Şehidimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.


    Son dakika haberi... Konya'da, Hava Kuvvetleri'ne ait NF-5 uçağı, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalandıktan sonra üs yakınında kaza kırıma uğradı. Uçağın pilotunun şehit olduğu bildirildi.



    ŞEHİDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
    Olay yerinde yapılan incelemelerde uçağın pilotu Yüzbaşı Pilot Burak Genççelebi şehit oldu. Şehit pilot Burak Genççelebi'nin İzmir Çiğli'den geldiği ve Konya'da 1 yıldır bulunduğu öğrenildi.



    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Konya'da eğitim uçuşu yapan, Hava Kuvvetleri'ne ait NF-5 uçağı, saat 14.15'te henüz bilinmeyen nedenle kaza kırıma uğradı. Bakanlık tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.



        PİLOT ŞEHİT OLDU
        Bakanlıktan yapılan son açıklamada pilotun şehit olduğu açıklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


        ''Konya'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağımızın pilotu şehit olmuştur. Kahraman Pilotumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz.''

        YERLEŞİM YERİNDEN UZAKLAŞMAYA ÇALIŞTI
        Görgü tanıkları, uçağın pilotunun düşerken yerleşim yerinden uzaklaşmaya çalıştığına dikkat çekti.

            BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
            Başkan Erdoğan, düşen uçakla ilgili sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.



            KONYA VALİSİ ACI HABERİ DUYURDU
            Konya Valisi Vahdettin Özkan, "Eğitim uçağımız maalesef düştü. 3. Ana Jet Komutanlığı'ndan havalanmış. Günlük planlı uçuş Türk Yıldızları dediğimiz. Maalesef 1 şehidimiz var. Başımız sağ olsun." dedi..

            Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

            Konya'da bir gösteri uçağımızın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim.

            Şehidimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum.

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