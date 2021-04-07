Afrin'de bulunan Basilhaya üs bölgesine ABD menşeili tanksavar silahı kullanan PKK/YPG'li teröristler tarafından düzenlenen saldırıda iki Mehmetçik şehit oldu. Saldırının hemen ardından Tel Rıfat bölgesinde belirlenen terör hedefleri ateş altına alındı.
ÇATIŞMA SESLERİ AFRİN'DEN DUYULUYOR
Türk Silahlı Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları ile bölgede belirlenen terör hedeflerine bomba yağdırmaya devam ediyor. Bölgedeki çatışma sesleri Afrin şehir merkezinden de duyuluyor.
"3 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR"
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Afrin'de iki Türk askeri şehit oldu.
MSB'den yapılan açıklama şöyle:
"PKK/YPG terör örgütü tarafından Zeytin Dalı Harekât bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda 2 Kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, verilen karşılık sonucu ilk belirlemelere göre en az 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Bölgede belirlenen terör hedefleri ateş altına alınmaya devam edilmektedir. Şehit olan Kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."