Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.04.2021 22:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.04.2021 23:15
    ABONE OL

    Son dakika: açıkladı! bölgesinde 2 askerimiz şehit oldu

    , PKK/YPG terör örgütü tarafından bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "verilen karşılık sonucu ilk belirlemelere göre en az 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirilmiştir" ifadelerine yer verildi. Kalleş saldırının ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Devletimiz, tek bir terörist kalmayıncaya dek tüm gücüyle terörle mücadelesini sürdürecektir" derken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Teröristlere bu saldırıların bedelini ödetmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

    Acı haberi MSB duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu

    Afrin'de bulunan Basilhaya üs bölgesine ABD menşeili tanksavar silahı kullanan PKK/YPG'li teröristler tarafından düzenlenen saldırıda iki Mehmetçik şehit oldu. Saldırının hemen ardından Tel Rıfat bölgesinde belirlenen terör hedefleri ateş altına alındı.

    ÇATIŞMA SESLERİ AFRİN'DEN DUYULUYOR
    Türk Silahlı Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları ile bölgede belirlenen terör hedeflerine bomba yağdırmaya devam ediyor. Bölgedeki çatışma sesleri Afrin şehir merkezinden de duyuluyor.



    "3 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR"
    Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Afrin'de iki Türk askeri şehit oldu.



    MSB'den yapılan açıklama şöyle:

    "PKK/YPG terör örgütü tarafından Zeytin Dalı Harekât bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda 2 Kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, verilen karşılık sonucu ilk belirlemelere göre en az 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Bölgede belirlenen terör hedefleri ateş altına alınmaya devam edilmektedir. Şehit olan Kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."



        DEVLETİMİZ, TEK BİR TERÖRİST KALMAYINCAYA DEK MÜCADELESİNİ SÜRDÜRECEK
        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Zeytin Dalı Harekat Bölgesindeki hain saldırının ardından sosyla medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

        Altun, "Kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağolsun. Terör örgütleriyle olan mücadelemiz tüm kararlılığıyla devam edecektir. Devletimiz, tek bir terörist kalmayıncaya dek tüm gücüyle terörle mücadelesini sürdürecektir" dedi.



        "AZİZ MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde hain terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabr-ı cemil diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.




        AK PARTİ'DEN MESAJ: TERÖR ASLA BAŞARILI OLAMAYACAK
        Sosyal medyadan açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Zeytin Dalı Harekât bölgesinde, PKK/YPG terör örgütünün saldırısında şehit olan 2 Kahraman askerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Teröristlere bu saldırıların bedelini ödetmeye devam edeceğiz. Terör asla başarılı olamayacak." paşaşımında bulundu.

        ŞEHİDİN BURSA'DAKİ AİLESİNE ACI HABER ULAŞTI
        PKK/YPG terör örgütünce Zeytin Dalı Harekat bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda şehit olan uzman çavuş Gökhan Çakır'ın şehadet haberi Bursa'daki baba ocağına ulaştı.

        Çakır'ın İnegöl ilçesi Alanyurt Mahallesi'ndeki babaevine gelen askeri ve mülki yetkililer, aileye şehadet haberini iletti.

        Eve Türk bayrağı asıldı.

        Şehadet haberinin duyulmasının ardından Çakır'ın ailesinin yakınları ve mahalle sakinleri evin önünde toplandı.

        Geçen yıl evlendiği öğrenilen şehit Çakır'ın evinin Balıkesir'de olduğu öğrenildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Zeytin Dalı Harekât bölgesinde 2 askerimiz şehit oldu