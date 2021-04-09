Ertelenen sınavlar hangileri? Sınavlar iptal mi oldu? 2021 YKS KPSS Bursluluk sınavı ertelendi mi?

2021 YKS KPSS Bursluluk sınavı ertelendi mi? Ertelenen sınavlar hangileri? Sınavlar iptal mi oldu sorularının cevabı merak ediliyor. Sınavların ne zaman yapılacağı ve ertelenip ertelenmediği sorgulanıyor. Vaka sayılarının yükselmesi nedeniyle sınavlarda erteleme yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Peki 2021 YKS KPSS ALES DGS Bursluluk sınavı ertelendi mi?