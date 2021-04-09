Ertelenen sınavlar hangileri? Sınavlar iptal mi oldu? 2021 YKS KPSS Bursluluk sınavı ertelendi mi?

2021 YKS KPSS Bursluluk sınavı ertelendi mi? Ertelenen sınavlar hangileri? Sınavlar iptal mi oldu sorularının cevabı merak ediliyor. Sınavların ne zaman yapılacağı ve ertelenip ertelenmediği sorgulanıyor. Vaka sayılarının yükselmesi nedeniyle sınavlarda erteleme yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Peki 2021 YKS KPSS ALES DGS Bursluluk sınavı ertelendi mi?
BURSLULUK SINAVI
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ertelendiğini duyurdu.
25 Nisan 2021 tarihinde yapılması planlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) salgının seyri dikkate alınarak ileri bir tarihe ertelendi.
YKS
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.
Bu oturumların başvuruları ise 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak. Bu oturumların geç başvuruları ise 17-18 Mart tarihlerinde yapılacak.
Söz konusu sınavların sonuçları ise 4 Ağustos 2021'de adayların erişimine açılacak.