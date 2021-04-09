Çocukları ailelerinden koparan terör örgütü PKK'nın alçak yüzü bir kez daha ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK tarafından 9 yaşındayken dağa kaçırılan Hamza Adıyaman'ın ailesi, çocuklarının HDP'li isimler tarafından ortaya atılan 'Zap suyunda kaybolduğu' iddiasını gösterdikleri fotoğrafla yalanladı.

Anne Rukeyda Adıyaman, "5 yıldır oğlumu götürmüşler videosu gelmişti, bu fotoğraf ise yeni geldi. PKK'dan bizlere haber de geldi, fotoğraftaki çocuğun Hamza olduğu belirtildi" dedi.

EVLAT NÖBETİNE KATILDILAR

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 585 gündür devam ediyor. Nöbetin 442'nci gününde eyleme katılan Adıyaman ailesi, 9 yaşındaki çocukları Hamza'nın terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığını belirtmiş, ardından PKK'ya yakınlığı ile bilinen haber siteleri Hamza'nın Zap suyunda kaybolduğunu iddia etmişlerdi. Adıyaman ailesi, üzerinde PKK'nın üniforması bulunan Hamza'nın fotoğrafını göstererek zorla dağa kaçırıldığını kanıtladı. Anne Rukeyda Adıyaman, 15 gün önce yakınlarından 9 yaşında kaçırılan oğlu Hamza'ya ait örgüt kıyafeti ile dağda çekilmiş fotoğrafının kendisine ulaştığını belirterek, terör örgütüne tepki gösterdi.



PKK'LI TERÖRİSTLER AİLEYE FOTOĞRAF GÖNDERDİ

Hamza'nın 2016 yılında okuldan gelen bir telefonla kaybolduğu bilgisine ulaştıklarını fakat aradan birkaç gün geçtikten sonra oğlunun dağa kaçırıldığını öğrendiklerini belirten anne Adıyaman, "Oğlum bana mektup gönderdi ve mektupta dağa kaçırıldığını, dereye düşmediğini ve yaşadığını yazmıştı. 5 yıldır oğlumu götürmüşler, videosu gelmişti, bu fotoğraf ise yeni geldi. PKK'dan bizlere haber de geldi, fotoğraftaki çocuğun Hamza olduğu belirtildi. 5 yıl oldu, ben oğlumu özledim bekliyorum" dedi.

HDP'li BEŞTAŞ 'ZAP SUYUNA DÜŞTÜ' DEMİŞTİ

PKK'nın siyasi kolu HDP milletvekili Meral Danış Beştaş Hamza Adıyaman için "Zap Suyu'na düştü ve ailesi para karşılığında HDP il binası önünde oturtuluyor" şeklinde skandal ifadeler kullanıp PKK'yı korumuştu.