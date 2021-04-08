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    • 08.04.2021 23:29
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    Son dakika! ile ’na erteleme

    Gelen son dakika haberine göre , (İOKBS) ile ’nın (AKS) ertelendiğini açıkladı.

    İOKBS ile AKS ertelendi

    ; (İOKBS) ile 'nın (AKS) ertelendiğini açıkladı.

    "SINAVLAR SALGININ SEYRİ DİKKATE ALINARAK İLERİ BİR TARIHE ERTELENDİ"

    İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal paylaşım sitesi 'daki resmi hesabından yapılan açıklama şöyle:

    "25 Nisan 2021 tarihinde yapılması planlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) salgının seyri dikkate alınarak ileri bir tarihe ertelendi."

    "25 Nisan 2021 tarihinde yapılacak Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) salgının seyri dikkate alınarak ileri bir tarihe ertelendi."

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    Haberler Güncel Son dakika! İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ile Adaylık Kaldırma Sınavı’na erteleme