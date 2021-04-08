İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü; İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) ile Adaylık Kaldırma Sınavı'nın (AKS) ertelendiğini açıkladı.

"SINAVLAR SALGININ SEYRİ DİKKATE ALINARAK İLERİ BİR TARIHE ERTELENDİ"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yapılan açıklama şöyle:

"25 Nisan 2021 tarihinde yapılması planlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) salgının seyri dikkate alınarak ileri bir tarihe ertelendi."

"25 Nisan 2021 tarihinde yapılacak Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) salgının seyri dikkate alınarak ileri bir tarihe ertelendi."

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