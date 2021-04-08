Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuk olduğu canlı yayında milyonlarca aileyi yakından ilgilendiren önemli bir açıklamada bulundu. Öğretmenlerin yüzde 10'unun aşılandığını belirten Bakan Selçuk, "125 bin öğretmen de hemen önümüzdeki günlerde aşılanacak." ifadelerini kullandı.

"HEP AÇIK OLMASINI İSTERİZ"

Ziya Selçuk'un açıklamalarının satır başları:

"9 il hariç ortaokul ve liseler eğitim öğretimde bir kapanma söz konusu oldu. Yalova, Eskişehir gibi ilkokullarda da kapanma oldu. İller kendi durumunu dikkate alarak ona göre karar verme sürecini hayata geçiriyorlar. Önümüzdeki süreç elbette kabine toplantılarında sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında tümüyle değerlendiriliyor. Durumun Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'yla değerlendiriliyor. Önümüzdeki hafta da bu tür değerlendirme Cumhurbaşkanımızın başkanlığında hayata geçecek.

Bizler okulların hep açık olmasını isteriz. Ama önce sağlık dediğimizde Türkiye dünyada en çok okul kapatan 4. ülke. Bu bize şunu gösteriyor, Türkiye çok kontrollü gidiyor. Önümüzdeki süreçte vakaların artmasını toplamsal olarak değerlendirdiğinizde elbette bazı kararlar çıkabilir. Ama bizim gönlümüz okulların açık olması.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Bu bilimsel olarak değerlendirilecek bir konu. Kişisel olarak direnilecek ya da savunulacak bir konunun çok ötesinde. Özellikle okul öncesi ve ilkokul seviyesinde okulların her zaman açık tutulması konusunda dünya bilim insanlarının ortak görüşü var. Bunu bilim insanlarının makalesinden okuyoruz. Dikkat ederseniz köy okullarını ve ilkokulları açık tutmaya çalıştık. Fırsat eşitliği açısından açık tuttuk. Eğitimsel kayıplar bizim en çok zorlandığımız alanlar köy okulları, ilkokullar ve sınav gruplarıydı.

Israrla açık kalması noktasında duruş sergiledik. Sonuç olarak biz Ramazan boyunca bazı izleme ve değerlendirme çalışmaları yapacağız, bunun sonucunda da restoran ve kafelerin durumunda değişiklik olacağı için okulların tek başına nasıl bir etki oluşturacağına dair bir fikrimiz olacak. 9 ilimizde şu an okulların açık olması, 2 ilimizde ilkokulların kapalı olması. Ramazan sürecinde bir azalmaya işaret ettiğinde daha fazla açılma noktasında bir karar alınabilir. Öncelikle seyretilmiş olarak bütün sınıf seviyelerin açılması, ondan sonra daha fazla açılması. Ramazan aslında bir test olacak...

"125 BİN ÖĞRETMEN DAHA AŞILANACAK"

İlk önce köy okullarından başlamak üzere büyük çoğunluğu aşılandı. Tanımladığımız öğretmenlerin yüzde 10'u aşılandı. 125 bin öğretmen de önümüzdeki hafta aşılanacak."

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