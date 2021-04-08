Bursluluk sınavı ertelendi mi? 2021 MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 bursluluk sınavına ilişkin yeni bir tarih bilgisi henüz verilmedi.

BURSLULUK SINAVI NEDİR?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bu yıl 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırılmıştır.