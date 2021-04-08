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    ertelendi mi? 2021 MEB İOKBS yapılacak?

    ertelendi mi? 2021 İOKBS yapılacak sorularına öğrenciler ve veliler yanıt arıyor. 25 Nisan'da yapılması planlanan bursluluk sınavına ilişkin flaş bir karar açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bursluluk sınavı tarihine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Peki, MEB ?

    takvim.com.tr
    Bursluluk sınavı ertelendi mi? 2021 MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

    Bursluluk sınavı ertelendi mi? Her yıl milyonlarca öğrencinin giriş yaptığı MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2021 bursluluk sınavı için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş bir açıklama geldi. Bakan Selçuk yaptığı açıklamayla 25 Nisan'da yapılacak sınava ilişkin yeni bilgileri paylaştı. İşte MEB bursluluk sınavı son dakika bilgileri!

    BURSLULUK SINAVI ERTELENDİ Mİ?

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ertelendiğini duyurdu.

    25 Nisan 2021 tarihinde yapılması planlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) salgının seyri dikkate alınarak ileri bir tarihe ertelendi.

    BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

    2021 bursluluk sınavına ilişkin yeni bir tarih bilgisi henüz verilmedi.

    BURSLULUK SINAVI NEDİR?

    Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

    Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bu yıl 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırılmıştır.

        Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.

        Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.
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