İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarından Çemberlitaş'ta yıllardır otopark olarak kullanılan alanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) meydana dönüştürülmesi esnafı mağdur etti.
SABAH'ta yer alan habere göre, Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği ve döviz bıraktığı Kapalıçarşı ve Çemberlitaş esnafı, pandemi ile ekonomik sıkıntıların arttığı bir dönemde otoparkın kapatılmasının kendilerine büyük darbe vurduğunu kaydetti. Bölge esnafı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na konuyu aktardıklarını ancak çözüm yerine "Biraz yürüsünler" cevabı aldıklarını söyledi.
Çemberlitaş'ta esnaflık yapan Orhan Karakaş, kendilerine otopark alternatifi gösterilmediğini belirterek, "Kapalıçarşı ile Mahmutpaşa Türkiye'nin ticaret ve turizm merkezi. Buraya gelen turistler kilometrelerce yürümek zorunda kalıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sorunu aktardığımızda, 'Orası yayalar için, turistler de biraz yürüsün' cevabını aldık. Müşterilerimizin büyük bölümü yaşlı ve kadın, onlar nasıl kilometrelerce yürüsün. Bu, ülke ekonomisine, ticarete ve istihdama da darbedir" ifadesini kullandı.