Çemberlitaş'ta esnaflık yapan Orhan Karakaş, kendilerine otopark alternatifi gösterilmediğini belirterek, "Kapalıçarşı ile Mahmutpaşa Türkiye'nin ticaret ve turizm merkezi. Buraya gelen turistler kilometrelerce yürümek zorunda kalıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sorunu aktardığımızda, 'Orası yayalar için, turistler de biraz yürüsün' cevabını aldık. Müşterilerimizin büyük bölümü yaşlı ve kadın, onlar nasıl kilometrelerce yürüsün. Bu, ülke ekonomisine, ticarete ve istihdama da darbedir" ifadesini kullandı.