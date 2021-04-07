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    • 08.04.2021 07:52
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve kar uyarısı | 8 Nisan İstanbul'da hava nasıl olacak?

    Son dakika haberi! İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son uyarıları göre, Marmara’nın güneybatısı ve Kıyı Ege’de kuzey yönlerden, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına olarak esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi. Öte yandan iki il için sabah saatlerinde toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda vatandaşlar uyarıldı.

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve kar uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye, Kırşehir ve Yozgat çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE YER YER KAR BEKLENİYOR
    Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Yozgat ve Kırşehir çevreleri ile Trakya'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde sabah saatlerinde toz taşınımı beklenmektedir. Hava sıcaklığı kuzey İç ve batı kesimlerde 6 ila 12 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güney yönlerden, Marmara ile zamanla batı kesimlerde kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.


    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
    Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    TOZ TAŞINIMI UYARISI
    Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde sabah saatlerinde toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde Trakya'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    ÇANAKKALE °C, 9°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 8°C
    Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    KOCAELİ °C, 9°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 15°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

        İZMİR °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        MANİSA °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        MUĞLA °C, 15°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        AKDENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in, gece saatlerinden sonra Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 22°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 20°C
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

        HATAY °C, 23°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Eskişehir çevrelerinin yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısı ile Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

        ÇANKIRI °C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 15°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        KONYA °C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

            BOLU °C, 14°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            DÜZCE °C, 12°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            KASTAMONU °C, 17°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            ZONGULDAK °C, 10°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz Bölümü ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

            AMASYA °C, 25°C
            Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

            ARTVİN °C, 28°C
            Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

            SAMSUN °C, 15°C
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

            TRABZON °C, 17°C
            Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

            ERZURUM °C, 17°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            HAKKARİ °C, 18°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KARS °C, 18°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            VAN °C, 18°C
            Parçalı ve az bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde toz taşınımı beklenmektedir.

            DİYARBAKIR 10°C, 25°C
            Az bulutlu

            GAZİANTEP 10°C, 23°C
            Az bulutlu

            SİİRT 14°C, 25°C
            Az bulutlu

            ŞANLIURFA 14°C, 27°C
            Az bulutlu

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